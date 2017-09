Luis Jara lo hizo de nuevo: se convirtió en Freddie Mercury

"Tendría que estar bien 'piteado' para creerme Freddie Mercury". Así explicó Luis Jara su dichos en un entrevista al diario La Tercera en la que había dicho que "¡a veces siento que estoy cantando como Freddie Mercury!”. Una declaración que fue fuertemente replicada en Internet generando una ola de memes en redes sociales. Es que tras tener que someterse a una operación a las cuerdas vocales, intervención que lo tuvo alejado de los escenarios y su labor de animador en el matinal "Mucho Gusto", el cantante está alistando su regreso a la música con un álbum en el que incursionará en ritmos como el reggaetón y la bachata.

Publimetro Chile "Luis Jara y los luchismos": Columna de Sebastián Cerda Analizamos las palabras del conductor del "Mucho Gusto" al compararse con Freddie Mercury.

Es por esto que su entusiasmo lo llevó a realizar tal comparación que fue blanco del crudo humor del ciberespacio. "Fue una analogía estupida. Un arranque de expresión de alegría", fue su defensa en el programa de Mega el miércoles en la mañana. "Andan haciéndome memes que son un regalo para la alegría del país", agregó.





Pero mostrando su buen humor y haciendo se cargo de su celebración por las distintas imágenes cómicas que circulan en las redes sociales, Luis Jara decidió sorprender a todos y reirse de si mismo este viernes en la mañana. Mientras el panel celebraba la llegada de la primavera, la música de Queen se tomó el programa y el animador aprovechó de convertirse en Freddy Mercury. "I Want To Break Free", "Bohemian Rhapsody" y "Don't Stop Me Now" generaron la locura de Jara, a quien le habían pintado un bigote con plumón. Mira el video aquí.