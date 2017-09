Marky Ramone: “El punk hoy es más importante que nunca”

El pasado 2016 fue un año especial. En abril, específicamente el 23, se celebraron cuatro décadas desde que el punk golpeó por primera vez el mundo, al publicarse el disco debut homónimo de Ramones. Y en agosto se conmemoró la última presentación en vivo del grupo. Hoy, con todos sus miembros originales muertos, Marc Steven Bell gira por el mundo manteniendo el legado de la banda bajo el nombre de Marky Ramone. El baterista fue parte de la última etapa de los de Nueva York, luego de que Tommy dejará las baquetas. “No es una responsabilidad. Es algo que quiero hacer. La responsabilidad es mantener la música viva, hacerlo de manera apropiada, tener una gran banda y asegurarme de que todos demos lo mejor que tenemos”, cuenta a Publimetro el músico, y es lo que promete mostrar en dos sábados más en el estadio Monumental, como parte del cartel del Stgo Rock City (29 y 30 de septiembre), un festival de dos fechas en el que destacan los shows de Guns N’Roses, The Who, Aerosmith y Def Leppard. El festival tiene las galerías y la zona Stgo Rock City agotadas para ambas jornadas y también la cancha preferencial del viernes 29.

¿Qué es lo que más extrañas de los Ramones?

– A ellos. Eran mi familia, mis hermanos y la pasábamos muy bien juntos. Murieron de cáncer y apesta. Pero trato de pensar en los buenos tiempos.

¿Qué es hoy el punk para ti?

– Para mí el punk hoy es más importante que nunca por el clima social, económico y político del mundo actualmente. Es muy importante que las bandas punk empiecen a escribir canciones sobre lo que está pasando en el mundo, y que ojalá puedan influenciar a la gente a votar de una manera diferente.

¿Crees que la música pop y la exposición a géneros como la electric dance music tiene alguna responsabilidad en que los jóvenes no se involucren en este tipo de temas?

– Lo que me he fijado es que no les interesa nada más que la forma en que se ven. Ese es su negocio, no lo voy a criticar. Pero gracias a Dios, tenemos punk, metal, rock. No considero la música electrónica como música. Si a las personas les gusta, está bien. Es su opción.

¿Te decepcionaste al ver que tus compatriotas eligieran a Donald Trump?

– Oh, sí. (ríe) Qué esperabas. Trump para mí es un hombre de negocios más que un presidente. Veremos qué ocurre en los próximos años. A lo mejor puede cambiar y darse cuenta que esto no es como dirigir un hotel.

El punk acá está algo estigmatizado luego de que unos jóvenes murieran cuando unas personas intentaron entrar a la fuerza en un concierto de Doom.

– Eso es pésimo. Sucede que tocar en vivo es de lo que viven las bandas. Tienen que ensayar, comprar equipos, arrendar estudios, pagar por transporte y cuentas. Si la gente quiere entrar a la fuerza gratuitamente, no es lo correcto. Es un negocio y para poder seguir haciéndolo tienes que pagar.