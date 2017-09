Santiago es Carnaval se apropiará de la Alameda

Una gran fiesta ciudadana y familiar que celebre nuestra identidad es la invitación de Santiago es Carnaval, iniciativa del Programa Santiago es Mío, proyecto de la Intendencia de la Región Metropolitana financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y ejecutado por el Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana. "Lo que estamos buscando con este programa es la participación. Es el primer programa regional tan importante que apoya la cultura. Eso es un logro porque la cultura es una inversión", afirmó Ana Carolina Arriagada, Directora Regional del Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana.

Este carnaval se apropiará del espacio público tomando las particularidades de cada comuna se Santiago, las que serán traducidas en carros alegóricos construidos por los vecinos de las 52 comunas de la región. "Sabemos que muchos andamos por tres o cuatro comunas en tránsito y desconocemos la tradición cultural de las comunas. Ellas se han comprometido de manera importante. Este es un esfuerzo ciudadano de participación y de fortalecer la cultura de nuestra ciudad", agregó Arriagada.

Está segunda versión de Santiago es Carnaval incorporará a Violeta Parra como eje central de este pasacalle. "Sabemos que es una artista que valorizó y visibilizó la diversidad cultural que existía en Chile", resaltó la Directora Regional del Consejo de la Cultura. "Ya que el proyecto tenía un énfasis tan grande de participación, la idea es que las comunas desarrollen su propio concepto. No llevar un grupo de expertos", explicó Horacio Videla, director artístico de esta iniciativa. "Al rebotar en la figura de Violeta Parra, siempre postulé dejar abierto que cada lugar encuentre su propia conexión. Es sorprendente ver el resultado y propuesta de cada comuna, que se mira a si misma y la figura de Violeta Parra", agregó.

Esta fiesta cívica finalizará con la presentación de la obra "Las últimas composiciones de Violeta Parra" a cargo de Ángel y Javiera Parra, y la participación de Camila Moreno, Álvaro López e Ismael Oddó. "Uno de los sentidos importantes que le dió el Consejo de la Cultura a este centenario de Violeta Parra es que la gente común y corriente pueda expresarse en torno a su figura. Eso va a ocurrir ese día. Va a estar bastante bonito", aseguró Ángel Parra.

"Yo me considero un afortunado de estar viviendo este centenario. Todos nos deberíamos sentir así, porque 100 años no se cumplen todos los días y que estemos vivos para presentar este momento es increíble. Cuando la presidenta Michelle Bachelet dijo ese 21 de mayo, 'voy a decretar este 2017 como el año de Violeta Parra', no nos imaginamos lo importante que era. Después los chilenos vamos a mirar para atrás y diremos 'que lindo fue ese año y todo lo que se hizo celebrando a Violeta"", agregó. Sobre el show, adelantó: "Vamos a mostrar nuestro disco, pero que es un repertorio que se va sumando canciones día a día, vamos a experimentar nuevos sonidos y tengo a mi hermana estresada estudiándose 'El gavilán'. Lo tenemos montado y lo vamos a mostrar en Europa y hay una gran posibilidad que ese día lo mostremos. Javiera y Ángel tocando esa canción no existe, nadie lo ha visto aún".

El desfile comenzará en Plaza Italia a las 12:00 horas del domingo 15 de octubre y se espera que más de 3 mil personas llene de música y danza la principal arteria de la capital. Todo finalizará en la plaza del Palacio La Moneda, lugar que albergará la presentación de Ángel y Javiera Parra.