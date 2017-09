Villana de “Amanda” se integra a "Dime quién fue", la nueva teleserie nocturna de TVN

Tras el fin de la exitosa “Amanda”, muchos de los actores de la teleserie quedaron sin contrato vigente con Mega y a la espera de nuevas oportunidades laborales. Tal es el caso de Ignacia Baeza, Josefina en la producción del Grupo Bethia, quien tras encarnar a una de las villanas fue llamada desde Televisión Nacional para cumplir un importante rol en la nueva apuesta nocturna de la estación, “Dime quién fue”.

Publimetro Chile "Dime quién fue": Las primeras imágenes de la nueva nocturna de TVN La teleserie aún no tiene fecha de estreno

“A una le gustaría tener la estabilidad dentro de un canal, yo la tuve muchos años en TVN, y ahora que no la tengo me doy cuenta que fui parte de un grupo muy privilegiado”, analiza la actriz en entrevista con Publimetro, argumentando que de todas maneras no se lo toma a personal, porque “hay muchos que están igual. Los contratos largos se acabaron y está bien, porque uno se va moviendo y el día de mañana volvería feliz a Mega, porque hay que estar abierta a todas las posibilidades”.

“Dime quién fue” se tomará el prime del canal público con una trama que aborda la historia de Laura (Antonia Santa María), quien creció creyendo que su madre, Clara (Ignacia Baeza), se había suicidado en la noche de año nuevo. Veinte años después la joven, quien había abandonado el país, se verá obligada a volver a Chile cuando Adriana Lyon (Claudia di Girolamo) le cuente que el deceso de su madre fue provocado.

“No es como una vuelta a TVN, estoy agradecida porque el personaje está buenísimo, es súper relevante y en el fondo la teleserie se basa en la muerte de Clara, pero no es una vuelta porque no sé lo que pasará más adelante”, dice Baeza, enfatizando que su retorno es, hasta el momento, sólo por el proyecto. “Te mentiría si te digo que vuelvo a mi casa aunque me encante TVN y haya trabajado muchos años acá”, aclara.

Y es que la actriz construyó gran parte de su carrera de la mano del cana público. Ahí participó de telenovelas tales como “Témpano”, “Martín Rivas”, “Reserva de Familia”, “Solamente Julia” y “La Poseída”, la última antes de recalar en Mega, donde alcanzó a estar apenas un año y participar en la mencionada “Amanda”.

“Me encantó Josefina, la amo, la volvería a hacer. La teleserie fue muy bacán, la extraño y ojalá que me llamen para ser villana, porque me fascina”, dice, agregando que lo que más extrañará de Josefina es que “jugar a ser la mala histérica es muy entretenido”.

Ignacia Baeza asegura que le acomoda competir en un nuevo horario y que una de las razones que le hicieron confiar en este nuevo proyecto de TVN es que están intentando revitalizar su área dramática con uñas y dientes tras los esperanzadores resultados obtenidos primero con “El Camionero” y en menor medida con “La Colombiana”.

“Me gustan todos los horarios la verdad. Me fascina el melodrama de las 15:00 horas, lo familiar de las producciones de la tarde y en la noche que es más para adultos, cada uno con su sello único”, dice, añadiendo que “espero que el área dramática de TVN salga adelante y que se vuelva a levantar, porque nos sirve a todos, ya que cuando les empezó a ir mal se redujo la pega para todos”.

Está grabando actualmente una web serie en 3D para Mega y prepara para el próximo año, junto a Andrea García Huidobro, la obra de teatro inglesa “Tribus”, la cual adquirieron y empezarán a desarrollar en los próximos meses. “La estrenamos en abril en la Catolica y tiene un gran elenco, directora y un texto muy bueno”, dice, bromeando con que le falta sólo estar trabajando algún proyecto en cine.

Publimetro Chile El thriller y la cocina marcan el regreso de Antonia Santa María a las teleseries La actriz protagoniza la nueva nocturna de TVN “¿Dime quién fue?”

Recordemos que “Dime quién fue” es una coproducción entre TVN y DDRío, creada y escrita por Julio Rojas y Marcelo Castañón, con la colaboración de Valentina Pollarolo, Jorge Ramirez, Bárbara Larenas, Pablo Unda y Carol Garcés, y bajo la producción ejecutiva por TVN de Vania Portilla y la dirección de Germán Barriga.

El elenco, además de las mencionadas Antonia Santa MAría, Claudia Di Girolamo e Ignacio Baeza, está compuesto por Eyal Meyer, Mayte Rodríguez, Josefina Fiebelkorn, Íñigo Urrutia, Alejandro Trejos, Fernando Kliche, Paulina Urrutia, Francisco Gormaz, Pepi Velasco, Catalina González, Sebastián Layseca, Emilia Noguera y Claudio Castellón.