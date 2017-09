Terremoto en México: Mon Laferte no cancelará conciertos y anuncia que donará todo lo recaudado

Queridos amigos, no sabía qué hacer después de la terrible tragedia que azota nuestro país, pensaba que no era oportuno dar conciertos, pero finalmente creemos mi equipo y yo qué hay que aprovechar todas las instancias para ayudar, entonces, este domingo continúa el #Amárrametour en Querétaro y vamos a tener un centro de acopio de la @cruzroja_mx en el teatro, vamos a regalar pósters firmados a todas las personas que lleven la ayuda requerida (info en el flyer) y donaré todas mis ganancias para los afectados en todo el país. Llora nuestro México, pero vamos a abrazarlo con música y amor. 🇲🇽

