Marcelo Alonso: “Nunca me vi como el galán de algún canal”

Hoy e inmediatamente después de “La Colombiana”, Televisión Nacional de Chile estrena su nueva apuesta vespertina, “Wena Profe”. La teleserie, que es liderada por Marcelo Alonso y Mane Swett, busca seguir revitalizando el área dramática del canal público y lograr al menos la audiencia de “El Camionero”, que en sus siete meses de emisión promedió 10 unidades.

Por eso apuestan nuevamente por la dupla protagonista, pero esta vez sumando a la música como elemento esencial. En “Wena Profe” Marcelo Alonso es Javier, un músico que se hará pasar como profesor para poder recuperar el amor de su hija Florencia (Belén Soto). En su aventura como docente, deberá enfrentarse a Bárbara (Mane Swett), la directora del colegio y una mujer muy estructurada de quien lo más seguro se terminará enamorando, aunque Ana María (Carolina Arregui), sostenedora del colegio, pondrá sus ojos en este nuevo profesor que revolucionará el Colegio Bristol School.

“El equipo tiene muy buena energía, estamos contentos, nos gusta el trabajo y tenemos muchas ganas de que nos vaya bien”, dice Marcelo Alonso en entrevista con Publimetro, quien asume este nuevo proyecto convertido en el rostro masculino más potente de la señal pública. “Nunca me vi como el galán de algún canal”, comenta al respecto, añadiendo que le da susto ser el actor más más fuerte de la estación, porque “no siento nada especial, me gusta aportar a mi canal, soy un actor que ha sido super proclive a una televisión pública y si sirvo en ese espacio para el desarrollo del área, bienvenido sea, me parece bien hacerlo y es bonito”.

Pero Alonso no es un galán cualquiera, de esos que se construyen bajo un personaje superficial, sino más bien ha sabido llevar el rol masculino a otro nivel, uno más emotivo. “Me gusta hacer los roles masculinos fracturados, como lo somos todos nosotros, frágiles, a diferencia de lo que uno puede creer”, señala, enfatizando que “más que ser galán, me gusta mostrar la fragilidad de las personas y el sentido del humor que pueden tener”.

Para interpretar a Javier el trabajo ha sido más arduo, ya que el convertirse en un verdadero rockero requiere de clases de canto, guitarra y la asistencia de un coach, esta última labor a cargo del reconocido ingeniero en sonido Hernán Rojas, quien en los 70’ colaboró en el álbum Tusk de Fleetwood Mac. El también conductor de Radio Futuro se ha hecho muy cercano a Alonso y lo ayuda en la construcción psicológica de su personaje.

“Me ha dado frases, me introdujo en el mundo de la música que me ha gustado mucho, ha estado muy cerca mío y le copié su calma”, dice el actor de TVN, agregando que, si bien los actores y los músicos pueden parecerse en muchas cosas, lo que más le ha llamado la atención es “como hablan, la calma que tienen y la seguridad que proyectan”.

“Nunca había tocado (guitarra), pero estoy súper fascinado, me encanta tanto que todo solo en mi casa”, sentencia.

El elenco de “Wena profe” lo completan Otilio Castro, Andrew Bargsted, Rodrigo Walker, Santiago Urrejola, Antonia Bosman, Ignacia Uribe, Vivianne Dietz, Valentina Becker, Francisco Ossa, Alejandra Fosalba, Juan Pablo Miranda, Matias Assler, Daniela Nicolás, Bárbara Ruíz- Tagle, Héctor Morales, Daniela Palavicino, Patricio Pimienta, Anita Reeves, Delfina Guzmán, Gloria Laso, Patricio Achurra, Lorenzo Carrasco, Amaya Forch, Lucas Mosquera y Matilde Flores.