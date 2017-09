Músicos y actores protestan contra Trump por polémica con deportistas

El presidente de EEUU Donald Trump nuevamente está enfrascado en una polémica a través de redes sociales. En paralelo al complejo momento que vivi el país con Corea del Norte, el mandatario utilizó Twitter para criticar a Colin Kaepernick, exjugador de fútbol americano de los San Francisco 49ers, quien hace un año comenzó a arrodillarse cuando sonaba el himno en los partidos para protestar contra la violencia policial contra minorías que ha sido un tema importante en Estados Unidos. Un acto que muchos otros jugadores emularon, por lo que Trump no dudó en llamar a su gestor un "hijo de puta". "Si los hinchas de la NFL se negaran a ir a los partidos hasta que los jugadores dejen de faltar el respeto a nuestra bandera y nuestro país, las cosas cambiarían rápido. Que sean despedidos o suspendidos", explicó en uno de los tweets que dedicó a este hecho. Es así como rápidamente surgió en las redes sociales el hastag #TakeTheKnee como respuesta al llamado a boicotear la liga nacional de fútbol americano (NFL) del presidente.

El pasado domingo en la noche, muchos fueron los que se sumaron a la protesta la que salió del mundo del deporte y recibió el apoyo de importantes figuras del espectáculo. Stevie Wonder, Pharrell Williams, Eddie Vedder, Roger Waters, Mark Hamill y Samuel L. Jakcson, entre otros, han manifestado su protesta a los dichos de Trump. "Esta noche me arrodillo por Estados Unidos. Pero no con una rodilla, con las dos", dijo el músico no vidente en un concierto en Nueva York el sábado.

Eddie Vedder y su banda Pearl Jam también se manifestaron contra los dichos del presidente de EEUU. El cantante se arrodilló frente al público durante un show en solitario el domingo, mientras que su banda emitió un comunicado en apoyo al equipo de la NFL Seahawks. "Apoyamos a todo aquel que con el derecho constitucional se mantenga en pie, se siente o #takeaknee por la igualdad", fue el tweet del grupo.

Otro que ha sido crítico con la administración de Trump es Roger Water. Es por ello que no sorprendió que el músico finalizará su presentación en Connecticut de rodilla junto a su banda por un minuto.

El actor Samuel L. Jackson también fue muy duro al apoyar a los jugadores de la NFL. "Entonces… Cuántos hijos de puta se arrodillarán mañana??!!", escribió en su cuenta de Twitter.

So… How many Sons A' Bitches kneeling tomorrow??!! How many of Dotards boys firing Mothfukkas?? Odds??!! — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 24, 2017

“Como seguidora del fútbol americano, hoy estoy orgullosa de los jugadores de la NFL. Nada es más estadounidense que el derecho a la protesta pacífica”, escribió en su Twitter la presentadora Ellen DeGeneres.

As a football fan, I am proud of the NFL players today. Nothing is more American than the right to peacefully protest. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 24, 2017

La escritora responsable de la saga Harry Potter también se pronunció sobre esta polémica, respondiéndole directamente a Donald Trump sobre sus dichos de que "era un privilegio ganar millones" jugando en la NFL y por ello deberían "guardar respeto" con el himno. "'Privilegio.' Muchas personas no reciben millones de su papito, Donnie. Ellos realmente se lo ganan", fue su mensaje.