Rescatista anónimo de Ignacio Lastra: "Si no hubieran estado ahí, esta historia no sería como la contamos"

"Por fin lo puedo conocer. Gracias por estar ahí con nosotros". Esa fueron las palabras de Fabián Pinilla, uno de los tres rescatistas que sacaron a Ignacio Lastra de su automóvil cuando este se estaba incendiando. Esto porque en el matinal de CHV, "La mañana", invitaron al programa a la tercera persona que auxilió al ex "Doble tentación": Francisco Pacheco.

El sábado pasado, el programa "Primer plano" encontró y conversó telefónicamente con Pacheco, quien fue clave en el rescate de Lastra. Julio Cesar Rodríguez, Francisca García-Huidobro y Julia Fernández tuvieron la oportunidad de escuchar su relato y agradecerle por su labor. Especialmente la brasileña, quien se mostraba muy emocionada con el testimonio.

Publimetro Chile Pareja de Ignacio Lastra: "Esa noche si tuvimos una pelea antes del accidente" Julia Fernández estuvo en Primer Plano para hablar del accidente que dejó a Ignacio Lastra en riesgo vital.

Esta mañana, Pacheco, quien se había identificado como un ex buzo rescatista de la Armada de Chile, fue invitado al matinal de CHV para dar su testimonio. Además, lo pusieron en contacto por teléfono con Fabián Pinilla. "El actuar de cada uno fue el más correcto posible. Si tu no hubieras estado ahí, si tu compañero no hubiera estado ahí… Esta historia no sería como la contamos el día de hoy. Fue lo mejor que pudimos hacer. Gracias por tu actuar y el de tu compañero", dijo Pacheco. "Gracias a tí. Esto hay que vivirlo juntos. Dios nos puso en el momento justo. Hay que dar gracias a Dios de que estabamos ahí. Te agradezco mucho. De corazón te quiero conocer. Esperar que Nacho se mejore", respondió Pinilla.

"Los tres tienen una historia fuertísima que los va a marcar para siempre", resaltó Carola de Moras. En el panel tambien estaba Jean Philippe Cretton, quien destacó el hecho de que las tres personas que ayudaron a Lastra en su accidente han acompañado al ex chico reality y su familia. Pese a ello, Francisco Pacheco explicó que le gustaría tener el tiempo para estar más cerca de la familia. Pero Carola de Moras le aconsejó que se auto exigiera, porque él ya había hecho mucho.