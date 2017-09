Hackeo al Instagram de actriz Catherine Mazoyer se originó desde su propia casa

Me tienen agotada. Les aviso por si de repente ven movimientos extraños en mi cuenta. Lo que salió ayer en La Cuarta no es ni la mitad de todo lo que me esta pasando; acoso, fotos trucadas, perfiles falsos, hackeo, propuestas ofensivas, minas locas, fotos de miembros erectos sobre mi imagen, amenazas, mentiras… Por favor, tengo una hijita de 4 meses que necesita que su mamá esté tranquila durante su periodo de lactancia. No entiendo de dónde viene esta obsesión conmigo ni por qué buscan hacerme daño, yo no le he hecho mal a nadie! Me tienen cansada. Gracias siempre a ustedes por la buena onda y por mantenerme alerta de estas cosas. Espero que esto termine aquí.

A post shared by Catherine Mazoyer (@mazoyercath) on May 8, 2017 at 8:54am PDT