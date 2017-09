Jorge Alis rechazó ir a Viña 2018 y prepara nueva película

Poco menos de tres años han pasado desde que Jorge Alis conquistó al público del Festival de Viña con su humor en la edición de 2014. Desde ese entonces, el comediante argentino aprovechó el impulso que le otorgó la Quinta Vergara para realizar una serie de espectáculos en nuestro país y mantenerse vigente a través de redes sociales, subiendo videos de tanto en tanto.

Sin embargo, el denominado “Argentino ql” ha sabido reinventarse y por estos días se prepara para afrontar una gira que lo llevará por todo Chile, partiendo este 6 de octubre en el Casino Dreams Valdivia. “No lo dile, lo pensé”, es el nombre del show que pretende ir más allá del simple stand up.

“Es un espectáculo que el nombre lo lleva porque para mi es lo que es el chileno, piensa las cosas y no las dices, no como el argentino que las dice y no lo piensa”, comenta el trasandino en entrevista con Publimetro, argumentando que este espectáculo va acompañado de actores, cuerpo de baile y una cuidada escenografía. “Durante toda mi vida he hecho estas cosas en distintas rutinas, pero acá las mezclo e investigo respecto a otros géneros y formas de contar historias”, complementa Alis.

“No lo dile, lo pensé” es un show que el comediante prepara a lo grande, ya que no descarta presentarlo en el escenario de Viña del Mar, aunque no el próximo año.

“Me llamaron para ir de nuevo un par de veces”, confiesa, agregando que decidió decir que no a la cita porque “siento que artísticamente quiero dar otra cosa”. Por eso pretende que este espectáculo, luego de su gira por Chile, pueda perfeccionarlo, cambiarlo y digerirlo de la mejor forma para que sea un show acorde al evento de la Ciudad Jardín.

Además, el comediante asegura que en estos momentos de su vida está aprovechando lo máximo posible el estar con sus hijos, por lo que “me encantaría” ir en 2019. “Estoy full criando a mis hijos, compartiendo, jugando y pegado a ellos”, aclara.

Por otro lado, proyectos no le faltaba a Jorge Alis, ya que confesó a Publimetro que también está trabajando en una segunda película luego de haber triunfado con su primera cinta, “Argentino ql”, con la cual asegura “logramos recuperar lo invertido, que es muy difícil”.

“Estamos escribiendo la otra”, reconoce, agregando que esta vez la película retratará “una historia que me pasa a mí acá en Chile y que fue un cosa muy de mierda, que como familia no separó y nos unió mucho”. Entre los pocos detalles que pudo entregar de este proyecto, que aún está en pañales, dice que lo más probable es que vea la luz el próximo año, aunque no tiene apuros, y que este martes 26 de septiembre el guionista le entregó el primer guión con el que empezarán a trabajar.

Ve la entrevista completa acá: