El demonio golpea de nuevo en la segunda temporada de la serie de “El Exorcista”

La ciudad de Vancouver, en Canadá, es un lugar de rodaje muy popular, escenario de numerosas películas y series de televisión, considerada como el tercer centro de producción de cine más importante de Norteamérica después de los Ángeles y Nueva York, lo que le ha valido el nombre de Hollywood del Norte, llegando a filmarse un promedio de 250 películas al año.

Es sin duda, una ciudad muy fotogénica y camaleónica, sin aparecer casi nunca como ella misma. De esta forma se ha hecho pasar por Santa Bárbara para “Psych”, por la ciudad de Oregón donde se mudan Norma y Norman en “Bates Motel”, y por Seattle para la segunda temporada de la serie de Fox “El Exorcista”.

Sus extraordinarias localizaciones y esa combinación entre urbe y naturaleza sedujo a los productores para este nuevo ciclo de la serie, inspirada en la exitosa película de terror de 1973.

Es por ello que nos trasladamos para visitar in situ algunos de los sets de grabación, así como conversar con los protagonistas de esta nueva temporada, quiénes nos adelantaron algunos avances de lo que podremos ver en la pantalla, a partir de este viernes 29 de septiembre en su estreno en simultáneo con EEUU a las 23.00 hs de Chile.

Abriendo un capítulo totalmente nuevo de la icónica franquicia, la segunda temporada, compuesta por 10 episodios de una hora, encuentra al PadreTomás Ortega (Alfonso Herrera) y a Marcus Keane (Ben Daniels), quien acaba de dejar los hábitos, fuera de Chicago y en la ruta, buscando el mal. Cruzando el Atlántico, el Padre Bennett (Kurt Egyiawan, “007: Operación Skyfall”) intenta deshacerse de aquellos dentro del Vaticano que se han vuelto contra Dios.

John Cho (Star Trek, American Pie, Sleepy Hollow) y Brianna Hildebrand (Deadpool), son dos de los nuevos fichajes para esta segunda temporada. Tomás y Marcus son llevados hacia Andrew Kim (Cho), un ex psicólogo infantil que dirige una casa de crianza para cinco niños en riesgo, en una aislada isla privada frente a la costa de Seattle. Cuando uno de los niños bajo el cuidado de Andrew es atacado por una fuerza poderosa,Tomas y Marcus se dirigen hacia el oeste, poniéndose nuevamente en un camino de colisión con el infierno.







Cuando la primera adaptación cinematográfica a la televisión se estrenó en 2016, la serie se enfrentó a una dura batalla con críticos y fans de terror. “Creo que a todos nos sorprendió, y me incluyo, porque cuando iniciamos el proceso de hacer este proyecto, había mucho escepticismo acerca de cómo iba ser recibida esta serie, teniendo en cuenta el link tan importante hacia la película y afortunadamente recibimos buenas críticas de parte de los fans del terror, que son muy tajantes al momento de decir si les gusta o no y gracias a ellos seguimos aquí”, señala Alfonso Herrera, actor mexicano que interpreta al Padre Tomás en la serie.

Por su parte Ben Daniels nos cuenta que el cambió de locación con respecto a la primera temporada de una zona urbana en Chicago a una isla privada de Seattle, hace que la sensación y el aspecto sean muy diferentes, tomando de esta manera elementos del terror japonés basado en escenarios en la naturaleza”, detalla Daniels.

Brianna Hildebrand interpreta a uno de los hijos adoptivos de Andrew Kim. Al estar cerca de los 18 años, su tiempo en la casa está por terminar. Su aparente apariencia de chica dura, hace simular como que nada le importarle cuando en realidad se muere por sus hermanos y por Andrew. “El verano pasado filmé una comedia de terror, una sátira en un mundo real en el que trabajamos mucho con efectos especiales y sangre y fue muy divertido, por lo que cuando me dijeron acerca de esta chica ya estaba completamente decidida a hacerlo”, afirma Hildebrand.

Según Kurt Egyiawan, la serie no se trata sólo conspiraciones religiosas y posesión demoníaca, sino que “explora el problema de la corrupción del alma, que apunta hacia los defectos en los humanos, son personajes humanos aunque puedan tener estos otros poderes mundanos y esto es lo que lo hace atractivo e interesante”.

John Cho por su parte, nos confesó su miedo al horror desde su infanica: “Siempre tuve aversión al horror porque realmente me asustaba, y crecí evitando esas películas y luego me viene este trabajo… pero realmente me lo pasé muy bien”. ,

En un panorama televisivo en el que ha renacido con fuerza el género del horror, donde los protagonistas luchan como pueden para salir adelante con vida, “El Exorcista” ha conseguido aunar la tradición y la modernidad al tomar fuentes de horror originales y re actulizarlas a través de una perspectiva contemporánea.