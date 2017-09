Lollapalooza Chile 2018: su valor no está en los cabeza de cartel

Un line up histórico. Eso quería lograr la productora Lotus para la octava versión del festival Lollaplooza Chile, que sumó un tercer día a su fiesta en el Parque O'Higgins. Tras confirmarse este miércoles el centenar de bandas que protagonizarán las tres jornadas de música a realizarse el 16, 17 y 18 de marzo el debate sobre si es el mejor cartel de este evento en su historia en nuestro país no se hizo esperar.

Muchos postulan a la edición del 2013 como el mejor Lollapalooza que se ha realizado. Ese año, Pearl Jam se anotó como uno de los mejores shows en los siete años de festival. Son justo los de Seattle los que vuelven para ser la gran carta de este inédito formato de tres días. Y claro, Eddie Vedder y compañía tienen un show impecable y una fiel fanaticada que los instala como uno de los pilares que sostienen el cartel. Otro de los llamados a apuntalar el evento es Red Hot Chilli Peppers, quienes tiene la oportunidad de reivindicarse luego de su pobre participación en 2014. Junto a ellos, otro que se repite el plato: The Killers. Los de Las Vegas vienen a mostrar su recién publicado disco "Wonderful wonderful".

Pero como este es un festival que cada vez ha ido aumentando su oferta y apostando por otros géneros y audicencias, en el generoso listado de bandas hay varias cosa por destacar que hacen que su próxima versión si se postule a uno de los mejores en cuanto a su oferta. Es más, teniendo en cuenta que los tres cabeza de cartel se están repitiendo el plato y que solo uno trae material nuevo, los nombres de segundo orden son los que le dan el valor a esta edición. En sintonía con lo que está pasando en EEUU donde el hip hop se instaruó como lo más esuchado por sobre el rock, la oferta de de este genero es variada, actual y atractiva, pero eso no quiere decir que se haya dejado a las guitarras de lado. Además, cuenta con varias apuestas que sorprenden, un par de nombres que el público local estaba esperando hace rato y una leyenda.

El hip hop es el nuevo rock

Hace un tiempo atrás, los medios especializados aseguraban que el hip hop había superado al rock como el género que más se escucha en EEUU. Un fenómeno que se está replicando en otras partes del mundo y que el Lollapalooza ha estruturado como uno de sus pilares en su oferta. Luego de su comentada presentación en la versión de Chicago, donde no permitió que su show fuera por streaming para lograr una comunión con el público que lo vio nacer, Chance the Rapper es el gran nombre de esta apuesta. Con 24 años y tres disco, el estadounidense ganandor de tres Grammy este año debuta en Chile. Wiz Khalifa es otro de los grandes nombres del género. Su última presentación en el teatro Cariola estaba completamente agotada y este año logró destronar a Psy en Youtube con el video más visto de la plataforma con su tema "See you again". Tyler, The Creator y Mac Miller son dosshows que hay que ver en esta edición del festival.

Dónde están las guitarras

Para aquellos que siempre cuestionan el giro pop del festival, este cartel trae nombre más que atractivos para quienes se pregunta por el rock. El desembarco de Liam Gallagher en solitario (esperando que no ocurra lo mismo que en Lollapalooza Chicago, donde finalizño abruptamente su show) es uno de las presentaciones a tener anotadas como imperdibles. A él se le suman los estadounidenses The National, quienes viene a mostrar su último disco "Sleep well beast" (2017), el que ha sido catalogado como el mejor trabajo de la banda. Unos que no tienen guitarras pero que son uno de los grupos nuevos más atractivos del género son Royal Blood. El dúo británico compuesto por el bajista y cantante Mike Kerr y el batería Ben Thatcher tiene dos disco editados que hay que tener en cuenta (su disco debut homonimo del 2014 y "How Did We Get So Dark?" publicado este año). Desde Dinamarca, Volbeat cierra el listado de grupos imperdibles.

La leyenda

Una de las grandes sorpresas es David Byrne. El fundador y compositor de la banda Talking Heads es esa joyita musical con la que nos tiene acostumbrados Lollaplaooza, tal como ocurrió con Robert Plant en 2015.

Retornos esperados

Sonraron mucho el año pasado, pero este año son uan realidad. LCD Soundsystem regresa a Chile tras su pasó por el teatro Caupolicán en 2011, el que fue su último concierto fuera de Estados Unidos antes de su pausa, la que llegó a su fin el 2016. Lana del Rey debutó en Chile el 2013 como parte deun festival, pero el público había concurrido mayoritariamente a verla a ella. Hoy con cinco disco en su carrera, se anota como uno de los imperdibles que, de seguró congregará, un importante marco de público durante su show.

Las sorpesas

Muchos se ha festiando en rede sociales con la participación de la banda argentina Damas gratis. El grupo liderado po Pablo Lezcano ha repletado el teatro Caupolicán y hace algunos meses sus fanáticos sufrieron la desilusión de la cancelación de su show agendado para mayo por problemas para encontrar un recinto que albergara su presentación. La incorporación de este exponente de la cumbia villera muestra como el festival se ha abierto a nuevos géneros. Otra de los nombres que llegan con un muy buen presente y que es toda una apuesta es Camila Cabello. La ex Fifth Harmony vendrá respaldada de su primer disco solista "The Hurting. The Healing. The Loving.".

Lo mejor de los nacional

Mon Laferte no para de celebrar. A tan solo horas de haber hecho historia con sus cinco nominaciones en los Latin Grammy, la cantante es el gran nombre nacional del festival y es su consagración en Chile con el último escenario de importancia que le quedaba por presentarse. Junto a ella, destacan las presentaciones de Los jaivas tocando su álbum "Alturas del Machupichu" y Chancho en piedra celebrando su disco "Dieta del lagarto". Santa Feria, Moral Distraída y Amarga marga son tres exponentes nacionales que hay que anotar.