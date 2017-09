El motivo del enojo de Millaray Viera con "La Hermandad"

El capítulo de "La Hermandad" emitido anoche no pasó desapercibido en el público, sobre todo en Millaray Viera. La figura televisiva escribió un escueto mensaje en Twitter porque el programa de CHV habló sobre el fallecido cantautor Gervasio.

Pero el tema a tratar no fue la trayectoria del músico. La producción del canal privado tuvo como invitada a Vanessa Daroch quien confesó haber tenido contacto con Gervasio. Éste, según la vidente, pide justicia desde el más allá a raíz de la muerte del cantante ocurrida en 1990.

La situación no fue indiferente en redes sociales donde Millaray Viera no quiso ahondar en el asunto. "NO, no lo estoy viendo, no me interesa. No creo en videntes y menos en sus 'generosas' intenciones. Gracias", escribió la ex conductora de "Música Libre".