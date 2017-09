¡Benjamin Vicuña y "China" Suárez se casan! Así fue la propuesta de matrimonio

Una importante noticia dio en las últimas horas la actriz y modelo argentina Eugenia "China" Suárez. En conversación con el programa de farándula "Infama", la mujer que espera un bebé junto a Benjamín Vicuña, aseguró que el chileno ya le pidió matrimonio.

"Ya está la propuesta oficial, pero tengo que verme. Me tengo que recuperar, así que no tengo ningún apuro", aseguró, agregando que la boda no será a inicios del próximo año como se había especulado. Al mismo tiempo, detalló la manera en que el actor le pidió que se casara con él.

" Benja es muy romántico. (La propuesta) fue con una rodilla en el piso. ¡Si la hacemos, la hacemos completa! Fue un momento raro, como de las películas. Le dije 'bueno, mi amor, ya está, levántate'. Él es más romántico", dijo.

Vicuña nunca se casó con Pampita y la "China" tampoco jamás lo ha hecho, por eso el matrimonio era un tema que venían comentando hace un tiempo. "Voy a probar. Yo nunca me casé y él tampoco, así que estoy entusiasmada. En otras relaciones me ofrecieron casamiento y yo decía que no. Era más rebelde, más chica, pensaba en la separación. Me daba fiaca después la división de bienes, porque tenía muchas parejas que se divorciaban, pobres, y veía que la división de bienes era un lío. Decía ‘para qué me voy a casar, ni loca, es más fácil separarse. Esta es la primera vez que pienso que sí. Estoy estable", aseguró.

Guerra de portadas

Una particular "guerra" es la que están protagonizando Pampita y Vicuña. La ex pareja, que estuvo junta por diez años, protagonizaron al mismo tiempo dos portadas de revistas argentinas.

En "Gente", Pampitahabla de su primer rol en la pantalla grande y de paso de su relación amorosa con el ex tenista Juan “Pico” Mónaco.

En "Hola" tiene el paparazzeo de unas mini vacaciones del actor chileno y “China” Suárez en la localidad de Formentera.