Despidos en Canal 13: Sergio Nakasone se habría quedado sin su equipo de reality

Desde que terminó la tercera y no tan exitosa temporada de "MasterChef Chile", del director Sergio Nakasone, que se rumora que Canal 13 no tiene pensada en una cuarta entrega del programa de cocina, pese a las ganas del realizador argentino. Un hecho que podría hacerse realidad, ya que cerca de 20 personas que trabajaban en el área de reality (también a cargo de algunos docurealitys) fueron despedidas del ex canal del angelito.

Así lo informó el medio El Dinamo, quienes afirmaron que durante la jornada de ayer todo el departamento encargado de los realities fue desvinculado, siendo Nakasone de los pocos que se mantienen, pero sólo hasta diciembre, cuando acabe su contrato y se evalúe la continuidad.

Información que al momento desde la estación no quieren comentar, confirmar ni descartar, pero de la que Publimetro pudo conocer algunos otros detalles, como que "MasterChef 4" habría sido el único proyecto que presentó el trasandino y que los despidos continuarían este viernes.

Así, la señal del Grupo Luksic se suma a lo hecho por Mega meses atrás, cuando pese a los buenos resultados, desmantelaron el área de reality de la estación.