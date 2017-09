"Game of Thrones": La millonaria suma que costará cada capítulo de la octava temporada

Obviamente esperamos que el final de Game of Thrones sea épico, pero lo que HBO está dispuesto a invertir en ello ha superado cualquier expectativa.

Según reporta, Scoopwhoop el canal está dispuesto a gastar $15 millones de dólares por episodio. Esta absurda cantidad hace que la serie se convierta en uno de los shows más caros del mundo como The Crown y The Get Down –los cuales gastan entre $12 y $13 millones de dólares por capítulo

Con una temporada de sólo seis episodios de aproximadamente 80 minutos, ¿en qué se podría emplear tanto dinero? Para empezar, los salarios de los varios actores y es probable que veamos increíbles efectos visuales.

Con esta información, se refuerza más lo que Jaime Lannister comentó acerca de la posibilidad de que se filmen varios finales para despistar a los hackers.