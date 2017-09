La reformulación de UCV TV

Hoy a las 19:30 horas se realizará el primer debate presidencial televisado que reunirá a todos los candidatos para que expongan sus ideas. Un encuentro que será transmitido por UCV TV, canal que, poco a poco, está mostrando señales de lo que será su reformulación luego que Media 23 Spa hiciera oficial la adquisición del 90% de canal.

“El debate es de la ANP. Pusimos todo a disposición de ellos”, cuenta Juan Diego Garretón, director de Programación y Producción. “Nosotros fuimos más simples. Los otros canales ponen más condiciones. Nos pusimos de acuerdo y lo hicimos”, relata. Este es el último de tres nuevos desafíos en los que ha decidido apostar luego de su compra. Los anteriores: “Coming Soon” (espacio que gira en torno al análisis de contenidos audiovisuales a cargo del argentino Diego Bustos) y “Contigo, Pan y Cebolla” (un nuevo programa de Chris Carpentier).

Tres hitos que apuntan a una renovación profunda de la señal que históricamente ha estado ligada a la Universidad Católica de Valparaíso. “Lo que nos permite la televisión digital hoy es que con un banda de ancho ‘x’, podemos manejar cuatro señales”, cuenta Garretón. Es por esto que la nueva administración explorará la diversificación de contenidos a través de cuatro canales.

El principal, que hoy es UCV TV y que tiene frecuencia de distribución nacional, será un canal de entretención, el que tendrá un cambio completo de su estética, concepto y línea editorial. En la señal 2 ya está al aire Tateti, el que transmite las 24 horas puro contenido infantil. Mientras que a la cuarta señal se trasladará la marca UCV, dando vida a un canal universitario cultural, en el que la universidad, según el director de Programación y Producción, “va a hacer los programas que por naturaleza le gustan”. Estos serán complementados por otros contenidos culturales. La tercera señal aún está en evaluación. “Tenemos varios buenos proyectos, pero queremos que se complemente y que no sea ninguna de las cosa que tenemos al aire. Y así construir una oferta interesante de parrillas y canales”, explica.

La jugada busca tener una oferta diversificada y dejar de ser “un canal generalista, que trata de atender a todas las audiencia”. Ese es el principal cambio y que sustenta el hecho de que Media 23 Spa haya decidido entrar en la industria de la la televisión, la que en estos días vivir una dura crisis.

“Nosotros no lo entendemos así. Si no, no nos hubiéramos metido. La crisis es producto de la ceguera. Hay una muy mala visión de la industria. Si te fijas, la inversión publicitaria en televisión no ha bajado y es bastante sana y robusta. El problema es que el modelo no lo han podido cambiar. Hay que variar la manera de hacer televisión con otros costos”, analiza Garretón, para luego agrega: “Nosotros tenemos otra visión. Antes de comprarlo el canal tenía 125 personas, nosotros lo compramos con 20 y lo vamos a operar con 25 o 30”.

En su estructura interna, el equipo comercial es el que más presencia tiene. Decidieron quedarse con la cabezas a cargo de la producción para así utilizar distintas fórmulas para generar contenidos. “Puede ser interna, ya que nosotros tenemos tres estudios. Pueden traernos un programa que nos interesa, lo compramos y nosotros contratamos al equipo por el proyecto y lo producimos. También podemos comprar un programa con nuestros estándares a una productora externa y lo exhibimos”, cuenta.

Otra opción es hacer una mixtura, tal como ocurre con el programa de Carpentier, que es elaborado por la productora del chef, pero el staff está provisto por el canal.

En el corto plazo, los desafíos del nuevo UCV TV han sido, primero, ordenar la casa. “Si te fijas, entre la programación anterior y la de hoy, nosotros la ajustamos y dejamos en franjas claras. Antes había un picadillo de todo. Eso no fue fácil. Hicimos programas como “MILF”, que lo produjimos nosotros, que va con ese sentido. Eso ya significó que el rating comercial lo hemos duplicado y triplicado”, cuenta Garretón.

El próximo no es menor: definir quiénes son y cómo se llamaran. “Cómo explicar que pretendemos ser un canal moderno, actual y más fino. No uno generalista”, expone. Y por último, el que tienen todos: mantenerse comercialmente.

Aún no hay fecha para presentar la nueva imagen, pese a que los esfuerzos se estaban realizando para noviembre. “Quería hacer un lanzamiento para el debate, poner un logo nuevo… Pero queda mucho por hacer”, remata el ejecutivo.