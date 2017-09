Preocupación por Steven Tyler: Sufrió convulsiones antes de cancelar su concierto en Chile

Una triste noticia es la que recibieron los fanáticos de Aerosmith el martes de esta semana, ya que la banda que se presentaba este fin de semana en el Stgo. Rock City, canceló sus presentaciones en Latinoamérica por problemas de salud de Steven Tyler.

El problema del vocalista de la enigmática banda se originó tras su presentación en Sao Paulo, la cual requería atención inmediata.

Publimetro Chile Aerosmith cancela su show en el Stgo Rock City La banda se iba a presentar en Chile el sábado 30 de septiembre, pero problemas de salud de Steven Tyler hicieron que la banda no pudiera cumplir con sus presentaciones

" Por favor no se preocupen… No estoy en una situación de riesgo vital, pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato, para poder realizar mis futuras presentaciones… Prometo que volveré… lamentablemente la salud no espera y es algo que ni siquiera pude prever para estos shows", fue parte del mensaje que escribió el artista en un comunicado.

Sin embargo, en las últimas horas ha aumentado la preocupación por el astro de la música, ya que el periódico Boston Globe de Estados Unidos dio nuevos detalles de la descompensación de Tyler. según una fuente cercana al artista, el cantante experimentó un ataque de convulsiones en Sao Paulo, por lo que fue inmediatamente llevado al doctor y eventualmente se vio obligado a regresar a los Estados Unidos.

Esto ha aumentado las especulaciones, puesto que no está claro qué fue lo que le provocó estas convulsiones ni si Tyler ya tiene un diagnóstico concreto.