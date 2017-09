Becky G y cómo es hacer música en un ambiente machista

Hoy el Movistar Arena será testigo de la segunda visita de Fifth Harmony a nuestro país. El grupo pop compuesto por Lauren Jauregui, Dinah Jane, Normani Kordei y Ally Brooke, se presentará por primera en Chile sin Camila Cabello, ex integrante de la banda que se retiró en diciembre de 2016 y que fue confirmada como parte del próximo festival Lollapalooxa Chile 2018. Un show que hasido esperado por muchas fanáticas y que tendrá como preámbulo el debut de la ascendente nueva exponente del trap y reggaetón, Becky G.

“Mis fans hace mucho tiempo que me pedían que viniera y al ver que mis amigas de Fifth Harmony tenían un concierto, les mandé un mensaje y les dije que tenía que estar acá y compartir el escenario con ellas”, comentó la cantante en entrevista con Publimetro, a tan sólo horas de haber aterrizado en nuestro país.

El público chileno la conoce bastante bien gracias a su éxito “Mayores”, que canta con Bad Bunny, y que acumula más de 280 millones de reproducciones en Youtube.

“Todo empezó con un chiste”, dice respecto a la canción, pues cuando comenzó su noviazgo con Sebastián Lletget, futbolista de Los Ángeles Galaxy de la MLS, la gente no sabía y al hacerlo público, muchos le preguntaban qué edad tenía él, ya que se veía un poco mayor. “Me llamó mi abuelita y me dijo ‘cuántos años tiene, parece mayor’ y yo le dije ‘estoy con un hombre’”, complementa la artista.

La carrera de Rebbeca Marie Gómez, su nombre real, partió desde muy temprana edad. Cuando tenía nueve años tomó la decisión de ayudar a su familia, ya que los problemas económicos los obligaron a vivir en el garaje de sus abuelos.

Así llegó a programas como “Sábado Gigante” de Don Francisco, donde imitó a Selena (Quintanilla) y ganó la competencia. “Selena era una de mis ídolos”, confiesa la artista, agregando: “Sentí esa presión de ayudar a mi familia y compartir esa responsabilidad con mis papás y hermanos”.

Golpeando puertas e ingeniándoselas, logró llamar la atención de internet cuando en 2011 empezó a cambiar la letra de alguna populares canciones para interpretarlas a su manera.

El punto de inflexión se produjo cuando Becky G interpretó “Otis”, de Kanye West y Jay-Z, captando la atención del reconocido compositor y productor estadounidense Dr. Luke. “Era lo que tenía que hacer, ahora es algo super normal, pero para mi era una chance de cambiar mi vida”, asegura la joven que a sus 20 años parece tener las cosas muy claras. Sobre todo en un ambiente como el del reggaetón y el trap, que es reconocidamente machista.

“Es el tiempo de cambiar las cosas. Me da tristeza y orgullo que estemos luchando las mujeres en la música urbana, donde no hay muchas, pero es difícil, porque los hombres pueden decir de todo y los tocan en las radios, pero si lo dice una mujer, es un problema”, expresa con claridad, agregando que ha recibido algunas críticas por la letra de su tema “Mayores”, pero que ella está en “un tiempo en que las criticas no me importan, quiero inspirar a las chicas que pueden luchar en sus sueños y que no importa lo que dice la gente”.