El hombre detrás de "El método Grez" llega a CHV

Pedro Grez saca cuentas alegres. El ingeniero publicó en noviembre de 2016 el libro “Los mitos me tienen gordo y enfermo”, donde planteó una idea sobre como perder peso. Ésta se hizo conocida como “El método Grez” y llevó al autor a tener apariciones en los matinales de TVN y Canal 13. Pero ahora, su nueva casa televisiva es CHV y, según cuenta, llegó para hablar sobre cosas más positivas. Todo desde el punto alimentación. También celebra que en la señal ubicada en Machasa hay varias diferencias editoriales en relación a las vividas en su dos experiencias anteriores.

“Fui censurado en TVN cuando quise hacer un llamado a que la alimentación que estamos fabricando en las escuelas públicas y, la que imparten en la Junaeb, es la manera en que estamos fabricando a los futuros diabéticos de Chile. Los niños son los más obesos de Latinoamérica y cuando quise tirar esa noticia, en marzo, me censuraron por términos editoriales del canal”, cuenta Grez sobre su paso por el matinal “Muy buenos días”.

En “Bienvenidos” de Canal 13, también sintió un trato similar. “Cuando ingresé si tuve un problema de censura porque es un canal que depende de la iglesia católica y hay mucho status quo. Cuando quieres dar un mensaje a la población, la verdad es que te quedas limitado”, sentencia.

En CHV la situación, afirma, es diferente. Grez debutó ayer como panelista de "La mañana" y la señal privada se instaló en el segundo lugar con un rating de 6,4 puntos en el bloque matinal, según datos entregados por el canal. “Me ofrecieron este nuevo espacio porque hicieron un cambio en el programa, que está en una línea editorial más luminosa. Que tuviera más cosas positivas. Tenía más libertad de compartir mi experiencia, obviamente sabiendo que es de mi responsabilidad”, afirma el nuevo rostro. Por otra parte, también habló sobre la forma con que quiere entregar los contenidos a la audiencia.

“En general, los temas los he propuesto yo, porque fui gordo, me quise operar, no me operé iba a ser diabético e investigué. No estoy desde el lugar del profesional de la salud. Viví la experiencia” dice para agregar: “Mi línea editorial son los casos de éxito, mi función es educar en fase para que la gente pueda tomar acción. Los contenidos los propongo y los afinamos con la producción del canal”.

Desde el lanzamiento de “Los mitos me tienen gordo y enfermo” Grez destaca que hubo gente diagnosticada con diabetes tipo 2 que se sanó gracias a la tesis del libro: comer grasas en la mañana y reducir la ingesta de carbohidratos que se pueden consumir en las noches. El planteamiento fue criticado por el colegio de Nutricionistas y el nuevo panelista de "La mañana" se defendió.

“Necesitamos que los delantales blancos se alinien para poder tratar a Chile y lo que propongo es algo que está pasando afuera. Estamos mirándonos el ombligo y como industria médica y nutricionistas hay quienes se creen dueños de la verdad. Tienen 77 años de colegio de Nutricionistas y tenemos a los niños más obesos de Latinoamérica”, acusa sin olvidar que no tiene un título en la especialidad, pero que lleva 13 años investigando sobre el tema.

Sobre las críticas a otros panelistas que hablan de temas de salud, como ocurrió con doctor Ricardo Soto en “Bienvenidos", Grez toma distancia. “Cada cual tiene que hacerse responsable y en ese sentido soy súper cuidadoso de no recetar cosas médicas. Cada cual tiene su linea y se va por donde quiere. Mi perfil es que no soy médico”, afirma. “Hay gente que tiene que escuchar a un doctor con delantal y no se cuestiona que si lo que le dicen está bien o mal. Ricardo llega a ese tipo de audiencia más formal planteando estas cosas como alternativas”, agrega.