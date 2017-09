“The Exorcist” suma a la superheroína de “Deadpool” “Negasonic Teenage Warhead” para su segunda temporada

Irene Ayuso Morillo / MWN en Vancouver, Canadá

¿Qué te sedujo de la idea de unirte al elenco?

– El verano pasado hice una película de terror comedia, una sátira del mundo actual, pero trabajamos mucho con prótesis, con el género “gore” y ese tipo de cosas. Y fue súper divertido, realmente lo disfruté. Así que cuando me hablaron de esta chica estaba totalmente decidida en hacerlo.

Antes de esto hiciste cine. Es tu primera vez en una serie de televisión. ¿Elegiste hacer esto porque es más una serie antológica de este momento, o querías pasarte a hacer series?

– Sí, quizás esa fue la razón por la que quise hacerlo. Sí, pienso que es genial que traigan a una familia nueva cada temporada. Me pregunté si es que sería un buen reto hacer televisión, ¿sabes?

¿Cuál es el papel de tu personaje en esta segunda temporada?

– Interpreto a un personaje llamado Verity y ella es la mayor de un grupo de hermanos adoptados en la casa. Está a punto de ser expulsada del sistema porque tiene 17 años, casi 18, y sí, no está muy interesada en la religión organizada. Es cuidadosa con ello, por su pasado.

¿El terror es algo de largo aliento o comienza temprano en esta temporada?

– Eso es interesante. Es como si, al principio de la temporada hay dos historias distintas, y sí… pienso que sigue siendo un suspenso y un poco de miedo en la parte final, pero sin duda es más intensa como a mitad de la temporada.

¿Pasó alguna cosa rara en el set?

– Hmm, no lo sé. O sea, no puedo pensar en algo más raro que haya pasado en el set aparte de que alguien se haya echado gases, ¿sabes? (Risas). Pero sí, otra cosa en que puedo pensar es que hubo un par de veces en que curas vinieron a bendecir el escenario.

En comparación con otras cosas que has hecho antes, ¿crees que esto es diferente de alguna manera para una actriz?

– Sí, creo que hay diferencias reales para mí. No me di cuenta de cuán diferente es trabajar para el cine y la televisión, pero en la tele todo es mucho más rápido por lo que hay que ir muchísimo más veloz, aunque en una película tienes mucho tiempo para prepararte, como una semana para una escena que estás haciendo por horas. Pienso que esa es la diferencia más grande. Aunque tampoco había trabajado con tantos niños en el escenario, y eso fue divertido.

¿Qué es lo que más te gusta?

– Simplemente estar en el set. Sí, creo que disfruto mucho con el elenco. Creo que es raro encontrar un reparto en el que todo el mundo se lleva casi sin esfuerzo, ¿sabes? Y definitivamente este es uno de ellos y es divertido. Es como si fuéramos una gran familia.

Como dijiste, la televisión es mucho más rápida. ¿Piensas que esto es bueno para el trabajo que hacer por ti misma, porque a veces quieres hacer otra toma y la serie tiene que continuar?

– Sí, eso es verdad. O sea, hay altos y bajos, es como si la TV hiciera que las cosas que haces vayan tan rápido que pareciera que estás en una clase, o si estuvieras haciendo una escena en una clase, lo que es bueno. Practicar siempre es bueno, pero sí, hay veces en las que quieres hacer un par de tomas y estás como “me encantaría hacer esto de nuevo”. Y puedes preguntárselo al director, peo no siempre tienes la posibilidad de hacerlo de nuevo.

Para ser una serie sobrenatural, ¿crees que el personaje que estás haciendo es física o mentalmente demandante?

– Un poco sí. Quizás para el resto de los chicos en la casa también, porque somos una familia adoptiva y todos tienen orígenes muy duros. Así que sí, quizás este sería el caso. Pero también pienso que es un poco relajado.

¿Viste la película de 1973? ¿Qué piensas sobre la adaptación de la película?

– La adaptación es genial, pienso que es divertida e interesante. Vi la primera temporada y estaba al filo de mi escena. Y vi la película original cuando era más niña, y estaba nerviosa por ver la primera temporada, ¿sabes? Pero pienso que realmente hicimos un buen trabajo, y sí, estuvo lleno de suspenso y con momentos significativos.

Entonces te gustan las películas de terror…

– De hecho sí, pienso que son divertidas. Pienso que lo interesante es que ahora conozco el otro lado. Y ahora cuando las veo pienso: ¿cómo lo hicieron para verse así?

Dijiste que estás trabajando con niños, y acabas de trabajar en “Deadpool”, y quizás la gente te ve como una celebridad ahora. ¿También lo ves así, o no es tan diferente para ti?

– En verdad no es realmente diferente para mí. “Deadpool” cambió mi vida, me dio la oportunidad de trabajar en proyectos como este, lo cual es genial, pero sí, casi me quedo la mayor parte del tiempo. Quiero decir, estoy trabajando con John Cho y creo que eso es una locura. He visto “Star trek” para conocer a John Cho. Ya sabes, como que todos tenemos este momento. Pero sí, creo que a un par de niños les parezco súper genial, y es algo lindo.

Las secuelas se centran en las historias de los personajes. ¿Vamos a ver más de Negasonic?

– No lo sé, no puedo decir mucho al respecto. Pero me encantaría que eso pasara. Pienso que lo que hace a Negasonic tan interesante es que es muy dura y no sabes realmente porqué. Así que creo que sería genial poder conocerla mejor.