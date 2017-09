Ballero y su último día en Canal 13: "Nakasone nos empezó a avisar uno por uno"

Tal como había empezado a filtrarse a mediados de semana, este viernes en la noche, Canal 13 oficializó el despido de 28 personas. Una decisión que responde a "un proceso de reorganización estructural", explica un comunicado de la estación. "Esta es una decisión dura, que nos obliga a dejar partir a personas y profesionales valiosos para la historia de nuestro canal, con la convicción de que es necesario hacerlo con miras a reforzar la sostenibilidad de Canal 13", concluye la declaración.

Salidas que golperaon directamente al equipo de reality a cargo de Sergio Nakasone. Entre los despidos estaba Alvaro Ballero, quien en entrevista a Las últimas noticias, aseguró que sabía de la decisión desde el miércoles, pero que fue oficializada el viernes. "Él nos empezó a avisar uno por uno, porque finalmente éramos como una gran familia que trabajaba junta", contó al medio escrito. Es por esto que el argentino no escondió su tristeza, la que fue relatada por el ex chico reality. "Naka estaba muy afectado. Cuando hablamos se puso a llorar y lloramos abrazados, tal como lo hicimos en la final de 'Protagonistas de la fama'. Naka es un tipo duro, verlo llorar me desarmó", dijo.

Además, Sergio Nakasone también tuvo que ver partir a su esposa, Verónica Rauro, directora de contenido y casting del área reality de Canal 13.