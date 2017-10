El libro chileno que utiliza ex RBD para ayudar a las víctimas del terremoto en México

La cantante Anahí no es ajena a los desastres naturales. La ex RBD estuvo como jurado en el Festival de Viña del Mar en 2010 y le tocó presenciar el terremoto del 27F. No es todo, este año también vivió el movimiento telúrico de 8,8º que ocurrió en el estado de Chiapas. Tras los sucesos la artista se ha mantenido activa en colaborar a los damnificados, una de esas ayudas fue un libro chileno.

A través de su Instagram, la mexicana publicó una serie de fotos junto a niños donde recomendó "Cuando la tierra se movió" un libro lanzado por el Consejo Minero de Chile y que propone juegos interactivos para que los niños puedan superar el trauma emocional que genera este tipo de catástrofes.

"El día de hoy acudí a la casa hogar de Chiapas, donde tuvimos una platica basada en el libro "Cuando la tierra se movió" del consejo minero de Chile,con el cual ayudaron a los pequeños chilenos cuando tuvieron una catástrofe similar en 2010. Se los recomiendo mucho. Hoy que soy mamá me doy cuenta más que nunca de lo importante que es la salud emocional de los niños en momentos como este", escribió la cantante que está casada con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.