Así fue como "Los Simpsons" parodiaron a "Game of Thrones"

El pasado domingo Los Simpsons dieron inicio a su temporada 29 con un capítulo que los transportó a la edad media, donde los personajes fueron partícipes de algunas parodias a "El Señor de los Anillos", "Conan" y especialmente "Game of Thrones".

La trama del capítulo gira en torno a la mamá de Marge, quien fue mordida y se está convirtiendo en caminante blanco. Así, van en busca de la ayuda del "Rey de la noche" en una emisión que incluso cuenta con un cameo a Nikolaj Coster-Waldau, quien interpreta a Jaime Lannister en la serie de HBO, como el particular hermano gemelo de Marge.

Marge's twin is ready to shoot his shot. #TheSimpsons pic.twitter.com/3Vb0A0MM3J

Otras de las referencias a "Game of Thrones" se dan cuando Homero y Marge se topan con una serie de cabezas decapitadas, incluyendo a un Flanders, o cuando Bart le realiza una broma a Moe sin necesidad de ocupar un teléfono, pues en esta ocasión el cantinero recibió el mensaje a través de un cuervo negro que lo llevó a preguntar por sus “partes de señorita”.

Por último, no podían faltar los dragones.

If the dragon dies, we're stuck in a boring science world forever! 🔥 #TheSimpsons pic.twitter.com/bO3cVH9oaH

— The Simpsons (@TheSimpsons) October 2, 2017