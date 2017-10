Día de luto para la música: Familia confirma muerte del ícono del rock estadounidense Tom Petty

El rockero Tom Petty murió el lunes a los 66 años de edad tras sufrir un paro cardiaco, anunció su familia, horas después de que medios estadounidenses se retractaran de publicar informes no confirmados sobre su deceso.

"En nombre de la familia de Tom Petty estamos desolados al anunciar la prematura muerte de nuestro padre, marido, hermano líder y amigo Tom Petty", dijo la familia en un comunicado.

Petty -que con su banda The Heartbreakers lanzó varios hits musicales- sufrió un paro carciado en las primeras horas del lunes en su hogar en Malibú, California, dijo la familia.

Fue llevado a un hospital de Los Angeles, pero no logró recuperarse y a las 20h40 locales (0340 GMT) "murió pacíficamente (…) rodeado de su familia, sus compañeros de banda y amigos", agrega el comunicado.

Hija había desmentido el deceso

El portal de espectáculos TZM y la cadena CBS habían informado más temprano que el músico había muerto, desatando un furioso desmentido de la hija de Petty.

TMZ, conocido por sus primicias, fue el primero en publicar la noticia de que Petty había sido hallado en su hogar de Malibú inconsciente y sin pulso.

No tenía actividad cerebral cuando llegó al hospital "y se tomó la decisión de desconectarlo de las máquinas que lo mantienen artificialmente con vida", aseguró el sitio en Twitter. Luego, la cadena de televisión CBS, citando fuentes policiales anónimas, también anunció el deceso del rockero.

Pero el Departamento de Policía de Los Ángeles negó ser la fuente de esa información.

Citando a CBS y TMZ, la revista musical Rolling Stone publicó un obituario completo de Petty, con una declaración de la leyenda del rock Bob Dylan, quien tocó con él en el supergrupo Traveling Wilburys.

Pero entonces una de las hijas del rockero, la artista Annakim Violette Petty, negó categóricamente que su padre estuviera muerto y atacó a Rolling Stone.

"¿Cómo te atreves a informar que mi padre ha muerto sólo para conseguir prensa porque tus artículos y fotos son tan anticuados?", escribió en Instagram junto con una imagen de su padre en una portada de 1979.

Sin embargo, Annakim sugirió en otros posteos que su padre estaba realmente enfrentando problemas de salud y agradeció a quienes lo saludaban, diciendo: "Éste ha sido el día más largo de mi vida".

Representantes de Petty no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de la oficina del forense dijo que no tenía información de el deceso de Petty, mientras que un funcionario de la policía aclaró que el departamento no suele comentar una muerte a menos que haya indicios de delito.

La embarazosa confusión produjo reacciones de asombro en las redes sociales, así como algunas observaciones humorísticas.

"Déjenle a Tom Petty no retroceder", tuiteó la guionista Randi Mayem Singer, refiriéndose a una de las canciones más conocidas del músico, "I won't back down" (No retrocederé).

Numerosos aficionados y celebridades ya habían publicado recordatorios del rockero antes de la confirmación de su muerte por parte de su familia.

"Amé a Tom Petty y canté sus canciones porque quería saber lo que se sentía volar", tuiteó el cantante John Mayer, citando su canción "Wildflowers": "Usted pertenece a algún lugar que se sienta libre".

Petty -conocido por hits como "American Girl", "Don't Come Around Here No More" y "I Won't Back Down"- había terminado la semana pasada una gira para marcar los 40 años de su banda The Heartbreakers.