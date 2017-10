Ex NSYNC acusa que no lo dejaron donar sangre tras la masacre de Las Vegas "por ser gay"

"¿Cómo sigue siendo ilegal para los gays donar sangre?". Ese fue el descargo que realizó el ex NSYNC, Lance Bass a través de Twitter. El cantante de la ex boy band quiso ir en ayuda de los 527 personas que resultaron heridas en el ataque realizado por Stephen Paddock en un festival de música country el domingo, que terminó con más de 50 personas heridas, pero se encontró con un impedimento que no esperaba: el músico de 38 años fue rechazado por los autoridades por su condición sexual. "Quiero donar y no me permiten", acusó en la red social.

How is it STILL illegal for gays to donate blood??!! I want to donate and I'm not allowed. 😤 — Lance Bass (@LanceBass) October 3, 2017

Una situación que tiene su fundamento en que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) impide que los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres en los últimos 12 meses donen sangre. Por ello, Bass, quien es abiertamente gay y casado con Michael Turchin, no pudo donar.

Una política que era aún más dura antes de 2015, ya que, según el reglamento de la FDA, los hombres homosexuales y bisexuales activos estaban vetados de donar sangre en los EEUU.