Iggy Azalea fija su debut en solitario antes de Fauna Primavera

El 2017 será recordado como un año en el que artistas de talla mundial hicieron su debut en Chile. Bandas de rock como Def Leppard y The Who aterrizaron por primera vez en Santiago en septiembre mientras que el público juvenil también disfrutó con el show de The Weeknd en el último Lollapalooza. Pero para este segundo semestre aun queda otro show inédito en el país: el de Iggy Azalea.

La rapera, que fue confirmada como uno de los cabezas de cartel del festival Fauna Primavera, adelantará en un día su debut en suelo nacional, cuando el 10 de noviembre en la Cúpula Multiespacio realice una presentación para todas las edades (en el evento a realizarse el 12 de novimebre en el Espacio Broadway es para mayores de 18).

Con solo 27 años Iggy Azalea ya se ha convertido en un ícono del rap a nivel mundial. Nació en Australia, pero a los 16 años viajó a Estados Unidos para probar suerte en la música. Puerta que se abrió gracias a la ayuda del rapero T.I., quien introdujo a la cantante en la industria discográfica de la mano del sello Hustle Gang. Pero fue en 2014 cuando la rapera dio el gran salto.

“The New Classic” se llamó el disco debut y de donde se desprenden éxitos como “Fancy” y “Work”. Por otra parte, Azaela se ha encargado de cultivar un particular acento en las canciones que remiten a la escena hi-hop de Miami, lugar donde llegó a vivir tras dejar Australia. Además, ha logrado armar una propuesta en la que también explora géneros como el pop bailable y el trap.

Su disco debut también consagró a Iggy Azalea como una de las jóvenes promesas de la música urbana. “Fancy” le valió tres nominaciones a los premios Grammy, mientras que en 2014 obtuvo un American Music Awards al Disco de Rap / Hip-Hop. No es todo, el impulso también le ha permitido codearse realizar colaboraciones con Beyoncé, Ariana Grande, Demi Lovato y Charli XCX,. A la espera de su nuevo disco, “Digital Distortion”, la cantante ya ha presentado un adelanto del próximo material con temas como “Azillion", “Team", “Mo Bounce” y “Switch”, single donde realiza un dúo con la brasileña Anitta.

Fuera del plano musical Azalea ha cultivado un perfil bien público. Aunque se mantiene fuera de los escándalos como accidentes o peleas, la artista es una activa usuaria de las redes sociales, sobre todo en Instagram, red a la que ha subido fotos en topless y que han llamado la atención de sus seguidores. Pero el hecho también le ha valido críticas de los cibernautas, quienes la acusan de manipular sus imágenes o de haber pasado por el quirófano. Lo sentimental tampoco lo esconde, la intérprete mantiene una relación con el basquetbolista de la NBA, Nick Young, desde 2013.

Las entradas para el debut de Iggy Azaela en Chile se pondrán a la venta hoy al medio día y van desde los 32 mil pesos (para aquellos que tengan su entrada para el festival Primavera Fauna) a los $42.000.