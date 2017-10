"Stranger Things": Se confirma el romance de dos actores de la serie

Un rumor que corría hace meses por redes sociales ha sido por fin confirmado. Los actores de "Stranger Things" Natalia Dyer y Charlie Heaton, quienes interpretan a Nancy Wheeler y Jonathan Byers respectivamente en la serie de Netflix, tienen un romance y lo hicieron público por primera vez.

Natalia Dyer and Charlie Heaton holding hands while out on a stroll in New York #StrangerThings2 #StrangerThingshttps://t.co/nE6u1kcxsA pic.twitter.com/h8HgxwECnb

