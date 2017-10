El encuentro que contemplan en La Moneda de la mandataria con U2

Todo partió el pasado martes. U2 realizó un recital en Ciudad de México donde homenajearon a diferentes mujeres que han destacado durante los últimos años. Los irlandeses mostraron fotografías de Michelle Obama, Rosa Parks, Eva Perón y Michelle Bachelet.

La iniciativa fue bien recibida en La Moneda y, por eso, contactaron a la productora DG Medios, encargada de traer el espectáculo del grupo para ver si existe la posibilidad de una reunión entre U2 y la mandataria. Según consignó La Tercera, el encuentro se ve complicado por la agenda que manejan los intérpretes de "With or without you", por eso como alternativa se baraja poder concretar la idea en el Estadio Nacional el 14 de octubre, día en que el grupo se presente en Chile.

U2 regresará a Santiago para brindar el espectáculo "Joshua tree", nombre de uno de los discos más exitosos del conjunto y que tocarán completo en el coliseo de Ñuñoa.