Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio a su manera

Por más de Julio César Rodríguez y Francisca García Huidobro quisieron sacarle respuestas polémicas a Carolina “Pampita” Ardohain, ella mantuvo la compostura y fue muy cortés y amable para responde las preguntas.

Cuando el preguntaron sobre el divorcio y la supuesta contratación de una abogada para quedarse con todo, la modelo argentina aseguró que con Benjamín Vicuña jamás pelearon por dinero ni bienes en su divorcio, que todo fue muy civilizado, y que el único tema que tuvieron que arreglar fue las visitas de los niños. En ese tema se detuvo para decir que con el actor chileno se apoyan mucho en ese aspecto: cuando uno tiene grabaciones o trabajos fuera del país, el otro se hace cargo de los niños.

“Todos el amor que le den a mis hijos yo lo agradezco”, dijo respecto a la relación que comparten sus hijos con Eugenia “China” Suárez. Respecto a la supuesta copia de poses y portadas que China ha hecho, ella afirmó que con todo lo que circula en internet, es difícil que algo sea 100% original, que siempre habrá una “inspiración en…”.

De lo que sí habló mucho fue sobre su relación con el tenista Juan “Pico” Mónaco. “Encontré un hombre maravilloso, jamás pensé encontrar el amor tan rápido”, aseguró respecto a su relación con el deportista. Además aseguró que él la apoyó con su actuación en la película “Y desearás al hombre de tu hermana” , cinta que se estrena en nuestro país a fines de noviembre y fue fue catalogada para mayores de 18 en Argentina y que es alta en contenido erótico. “Con él descubrí a amar de forma más simple”, dijo.

“Yo jamás habría roto mi familia”, dijo, pero por otra parte también aseguró que cree que todo está escrito y que si no le hubiera pasado lo que le pasó, no estaría donde está ahora. Más allá de eso, no ahondó en su mediático quiebre con Benjamín Vicuña, ya que aseguró que cuida cada una de las palabras que dice y dirá de él porque siempre formará su familia por ser el padre de sus hijos.

En cuanto a la memoria de Blanca, la hija de ambos que falleció hace 5 años, dijo que en el ámbito privado podría conversar con alguien que haya pasado por lo mismo, pero que no mediatiza respecto al tema y no lo habla en forma pública.