"Canta y no llores": Gepe y Pedropiedra encabezan evento en ayuda a México

Tras el terremoto que azotó México hace algunos días, son muchos los artistas que se han sumado a colaborar y así juntar dinero para los damnificados, siendo la representante nacional que más ha llamado la atención Mon Laferte, quien donará el dinero recaudado en sus conciertos.

Desde Chile, un grupo de músicos y artistas han decidido reunirse para ir en ayuda del pueblo mexicano. Así, organizaron el evbento "Canta y no llores", que se realizará el próximo 13 de octubre en Bar El Clan y contará con un total de 13 artistas que estarán en escena y que presentarán sets acústicos, convirtiéndose en un mini festival de música chilena.

El cartel para este evento está conformado por Gepe, Pedropiedra, Javier Barría, Dënver, We Are The Grand, Gonzalo Yañez, Paz Court, Mariel Mariel, Andrés Landón, Felicia Morales, Benjamín Walker, Francisco Salas, más el dj set de Richi Tunacola.

La preventa ya está disponible vía mail management.pazcourt@gmail.com o ticket@elclan.cl, la recaudación de puerta se va directo a la ayuda de México.