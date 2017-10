Hablan los niños de "Stranger Things": “Barb está muerta, supérenlo”

Es un hecho que "Stranger Things" fue la serie revelación del año pasado y una de las más esperadas de este 2017. Por eso a menos de un mes del estreno de su segunda entrega, Publimetro conversó con tres de los protagonistas de esta historia que se emite por el servicio de Netflix. Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard hablaron de todo.

A raíz de la serie se volvieron famosos, ¿cómo manejan eso?

GM: Nos vemos a nosotros mismos como siempre, normales. No nos vemos como celebridades.

Caleb McLaughlin (CM): Nos ayuda mucho que todos juntos estamos pasando por la misma situación, entonces no sentimos diferencia alguna. Incluso pensamos que si algún actor se cree especial y que merece algo más, entonces no lo es tanto y no se merece nada.

GM: La mayor satisfacción es poder ver nuestro propio show y disfrutarlo en grande.

FW: El punto es mantenerte fiel a ti mismo.

¿Cómo encontraremos a sus personajes en la próxima temporada?

GM: Todos nuestros personajes estarán intentando superar lo que ha pasado. La temporada empieza un año después de los acontecimientos, Will está de regreso y estamos asegurándonos de que esté bien porque sin duda, no ha vuelto a ser el mismo de antes, y creo que todos estamos tratando de superar lo que vivimos de la mejor manera. Dustin está tratando de mantenerse positivo pero podríamos decir que está fracasando (risas), porque no hay mucho a lo que aferrarse después de lo que pasó. Pero realmente se esforzará en ayudar a su amigo a superar lo que vivió y en mantener las cosas lo más normales posible.

FW: Mi personaje (Mike) estará lidiando con lo que sucedió la temporada pasada y por muy aventurero que lo vimos, ahora se ha rendido un poco, pero lo veremos como un amigo muy solidario que además está buscando a “Eleven” no físicamente sino mentalmente. Y más bien como que intenta mantener una rutina que lo mantenga cuerdo.

CM: Lucas no está atravesando algo tan difícil como en la temporada pasada, siento que esta temporada ya sabe que existen algo más que los osos, y que existen los “Demagorgons”. Así que él está viviendo su proceso y al mismo tiempo, se vuelve un poco el que une al grupo. Y hay una razón por la que Lucas está siendo de esa forma…

GM: ¡Tan, tan, tan…!

De todo el elenco, ¿quién creen que moriría primero en el “Upside Down”?

GM: ¡Charlie (Heaton)!

FW: Sí, creo que Charlie y luego yo porque yo estaría con Charlie y después de él, moriría yo y luego David porque, no es muy explorador que digamos…

CM: ¿De qué hablas? ¡El tipo es una bestia!

FW: Sí pero no creo que sea un sobreviviente.

CM: Bueno, yo creo que la primera sería Millie Bobby (Brown). (Risas).

¿Veremos a Barb de nuevo?

GM: No, ella está muerta.

FW: Lo que sucede con Barb es que habrá justicia para ella y veremos qué le pasó, podrán conocer a sus padres. ¡Pero ella ya fue!

CM: Y en entrevistas, cada vez que nos preguntan eso, queremos responderles, ¡supérenlo! (Risas).