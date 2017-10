Ignacio Lastra: Esta es la razón por la que le prohiben ver a su pareja Julia Fernández

Tras el accidente que Ignacio Lastra y Julia Fernández protagonizaron a inicios de septiembre, y que dejó al ex chico reality con casi el 90 por ciento de su cuerpo quemado, han sido semanas de intensa recuperación y operaciones para el otrora "Doble Tentación".

Su pareja logró el alta hace algunos días y, aún preocupada por las deudas que tienen, ha comentado a algunos medios lo difícil que ha sido estar lejos de su ser querido, con quien sólo se ha podido comunicar por mensajes de audio.

"La familia sabe que no puedo ver a Nacho por como estoy psicológicamente", indicó la modelo al diario Las Últimas Noticias el día de ayer.

Al mismo tiempo, agregó que "me dicen que tienen miedo de que lo vea. Prefieren que lo vea cuando esté mejor, pero Nacho piensa que yo sigo en reposo (en la clínica). Él también me quiere ver" y que está buscando con urgencia algún tipo de trabajo que le ayude a cubrir al menos en parte los más de 20 millones de pesos que debe a la Clínica Indisa.

"Es terrible no poder hacer nada para que él se mejore. Por ahora estoy concentrada en hacer nuevos negocios y reuniones. Voy hacer todo para tener trabajo, porque de alguna forma voy a ayudar. Si no puedo ayudar para que se mejore, voy a pagar lo que se necesite. No es barato todo esto, pero voy ayudarlo con lo que tenga. Aunque tenga un trabajo normal y deba despertarme todos los días muy temprano", indicó al mencionado medio.