"Malcolm": Frankie Muniz dice que es incapaz de recordar la serie tras sufrir contusiones y derrames cerebrales

El 9 de enero del año 2000 se empezó a transmitir la serie "Malcolm in the middle", producción que se transformaría en una de las más exitosas y recordadas de todos los tiempos, tanto, que en nuestro país aún se emite los días sábados por las pantallas de Canal 13.

Frankie Muniz, el actor que personificó Malcolm, tras el éxito de la serie se transformó en uno de los actores más reconocidos, dedicándose luego en piloto de carreras y en baterista en un grupo de música.

El actor en la actualidad se encuentra preparándose para afrontar el desafío de participar en una nueva temporada de "Dancing with the Stars", donde confesó que su memoria no es la misma de antes. Debido a nueve contusiones y múltiples "mini-derrames", Muniz no puede recordar los años en que grababa la serie.