Eminem ataca al "racista" Trump

La estrella de hip hop Eminem tachó a Donald Trump de racista y pidió a sus seguidores que no apoyen al presidente estadounidense, en un video difundido durante los premios BET Hip Hop el martes. Eminem, el rapero que ha vendido más discos en la historia del hip hop, hizo este ataque en un inesperado video retransmitido durante la entrega de los premios.

Encapuchado y en un tono enfurecido, el artista empezó a declamar sus incendiarios versos ante la mirada atenta de su banda en medio de un parking. En su tema, el rapero describe a Trump como un incompetente lleno de prejuicios: "El racismo es lo único con lo que está obsesionado".

Al final del video, pide a sus fans que renieguen de Trump. "Cualquier de mis fans que sea seguidor suyo — Marcaré una línea / Estás por o contra", sentenció.

The FULL verse that EVERYBODY is talking about! @eminem BODIED THIS! #HipHopAwards pic.twitter.com/zoS0wEwjQF

— BET (@BET) October 11, 2017