La explicación de De Tezanos a pelea con Borghi: "Algún día entenderá que no fue personal"

Los ánimos tras la dura derrota y eliminación de Chile la noche de martes a manos de Brasil no eran los mejores. Tristeza, desilusión y frustración se tomaron a un país que estaba acostumbrado a los éxitos que en los últimos años había logrado la Selección nacional. Un fracaso que también tuvo su episodio en la prensa deportiva. Durante el programa Debate Final de FOX Sports Chile, Manuel de Tezanos, en su editorial, fue muy duro con el trabajo del seleccionador Juan Antonio Pizzi. En su análisis, recordó la situación que vivió Claudio Borghi al mando de la Roja, cuando fue reemplazado por Jorge Sampaoli. Un hecho que defendió y que no fue bien recibido por el ex entrenador de Colo Colo, quien se desempeña como comentarista en la señal de cable.

Borghi comenzó sus descargos diciendo que si el periodista quería hablar de fútbol, lo invitaba un café para contarle “para que vaya sabiendo y aprendiendo qué cosas se dicen y qué cosas no se dicen con un compañero de trabajo”. Pero el argentino no se quedó ahí y trató de populista sus dichos contra Pizzi. “Decir que el técnico es un tarado, tampoco me parece correcto, es populista pero es una forma de progresar en un ambiente que da muchos resultados”, agregó.

De Tezanos intentó una respuesta, pero Borghi dejó sus fonos y salió de cámara. “Si sigue repitiendo ‘yo no sé de fútbol’ refiriéndose a mí, me retiró”, explicó. Tras esta situación, el conductor Debate Final, subió la voz y dijo: “No tengo ninguna razón para intimidarme en las cosas que digo”.

Tras el programa, el periodista utilizó su cuenta de Facebook para subir un video explicando el episodio. “Son la una. Voy a respetar mis propias convicciones y costumbres brevemente para leer comentarios. Muchos vieron el programa y algunos estarán de acuerdo otros me encontrarán un weas, pero todas las opiniones son válidas. Yo creo que Borghi no me entendió que dije muy bien. No me escucho con tanta claridad y es difícil escuchar las cosas con el retorno telefónico”, argumentó.

De Tezanos volvió a analizar la salida de Borghi y se defendió de las acusaciones de populista. “Yo creo que hay un montón de razones por las cuales salió de la selección pero, sobre todo, fue traicionado por sus propios jugadores. Yo me imagino que quienes ven estos videos, pueden confirmar que hoy lo que menos fui fue populista. Estaba emputecido, pero populista, no. Yo entiendo que Borghi nunca me ha visto antes, pero bueno… Mala suerte. Algún día entenderá que no fue personal lo que le dije”, agregó.

Pena Posted by Manuel De Tezanos Pinto on Tuesday, October 10, 2017

También se hizo cargo de los comentarios que ha recibido en los ultimas días por sus comentarios. “Yo creo que nunca he sido contradictorio en mi mensaje. Soy fome, soy metrado y cometo errores de desconcentración. Tengo mucha autocrítica, pero creo que siempre he sido justo y he tratado de sacar cosas personales. Hacerlos mierda es algo que duele y hace que me putee gente que conozco, gente que quiero. Se quedan con un comentario que parece aparecido porque no ven los programas. Yo he sido lo más justo”, explicó.