Protagonista de "Riverdale": “Archie está en una misión de venganza”

Malteadas, aventuras de cortes casi fantásticos, triángulos amorosos y muchos colores vivos, era algunos de los elementos que hicieron de la historieta “Archie” un ícono de la cultura estadounidense. Hoy, la historia ha tomado otro carácter de la mano de “Riverdale”, su adaptación televisiva que debutó a comienzos del 2017 y que venía con un aviso: sería una serie de tono más oscuro.

Una promesa que se cumplió y que llevó a la producción a ser una de las sorpresas de este año y un éxito en EEUU. Un asesinato, crímenes, potente secretos familiares y complejas relaciones sentimentales dieron vida a un thriller juvenil que hoy estrenará su segunda temporada a las 21:00 horas a través de Warner Channel. “La segunda temporada, sin duda, es más oscura y mucho más intensa para todos los personajes”, adelanta K.J. Apa, actor encargado de dar vida a Archie.

Publimetro visitó el set de grabación de la serie en Vancouver, Canada, y conversó con su protagonista, quien aseguró que su personaje “está en una misión de venganza”. “Eso despierta algo en su mente que no había sentido antes y confirma, de algún modo, la relación con su papá como la más importante de su vida y sin él, ésta cambiará dramáticamente”, explica.

Con el enigma de Jason Blossom resuelto y con Archie (Apa) iniciando una relación con Verónica (Camila Mendes), este segundo ciclo estará marcado por un nuevo peligro que acecha Riverdale: un atacante enmascarado que ya ha intimidado y atacado a algunos personajes de la historia.

– Definitivamente lo veo como una responsabilidad. Cuando me dieron el personaje tenía algunas dudas, porque no sabía qué iban a pensar los fans de la serie o los norteamericanos de que fuera un neozelandés quien interpretara a un personaje tan icónico, pero una vez que salió el show, la retroalimentación fue muy buena y recibí mucho apoyo, que me hizo sentir afortunado.

Una de las grandes diferencias emtre el cómic y la serie es que ahora los problemas de los adolescentes son más oscuros, ¿crees que es importante tocarlos?

– Creo que hay muchos problemas y situaciones con los que los adolescentes se han enfrentado siempre, como tener una novia o novio y todas las complicaciones que se puedan suscitar alrededor, pero creo que hay otras cosas de las que se necesita hablar y en el show se exploran muchas ideas sobre cómo mostrarle a la audiencia cómo lidiar con esas situaciones mediante las historias de los personajes. La preparatoria es una época muy loca que le da muchas ideas a los escritores para cada episodio.

¿Qué comentarios recibes de esas personas que leyeron el cómic y ahora ven en la pantalla algo tan diferente?

– He descubierto que mucha gente leía esos cómics cuando eran niños y quizá ahora estén en sus 40 ó 30 y gracias a eso, tenemos muchos fans que aprecian lo que estamos haciendo ahora con la historia. Sobre todo porque es algo completamente diferente, y más porque no habría manera de traducir exactamente los cómics a la vida real sin hacerle algunas modificaciones. Hay un gran contraste entre como ven la serie los jóvenes y los mayores.

¿Cuál es la diferencia entre el Archie de los cómics y el de Riverdale?

– Muchas cosas. En la serie podemos conocerlos a un nivel mucho más profundo. Al tomarlos del papel te da un fundamento de su historia con todo lo que se publicó pero al mismo tiempo, en la serie le agregamos más elementos sobre todo con las relaciones que hay entre los personajes. Yo lo pondría en términos de: son los mismos personajes pero se enfrentan a problemas reales a los que los adolescentes de hoy en día se están enfrentando en la escuela.

– Sin duda han cambiado varias cosas. Mi vida en sí, no ha cambiado pero creo que pequeñas cosas como salir y que la gente te reconozca y cosas así. Y esos cambios han sido para bien, creo que nadie nos imaginábamos estar en un show en el que no creíamos que iba a tener esta magnitud de éxito, pero realmente nos sentimos muy emocionados con eso.

¿Cuál ha sido la mayor lección que has aprendido de Archie?

– Creo que Archie intenta resolver los problemas de todos y lidiar con todo solo, así que creo que lo que yo he aprendido de él es no puedes darle gusto a todos y que de vez en cuando, tienes que decir que no. Archie intenta ser un héroe siempre y eso no es algo realista.

¿Y cómo encontraremos la relación con Verónica?

– Creo que definitivamente esto que pasó también afectará la relación, porque a raíz de esto, Veronica quiere apoyar a Archie y ambos atraviesan algo que jamás habían vivido. Así que ese sentimiento de cosas nuevas es lo que, de alguna forma, los ayuda a crecer y hace madurar su relación. Además veremos un lado completamente diferente de otras relaciones a partir de ese incidente.