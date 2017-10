Claudio Bustíos y otros profesionales fueron despedidos de Canal 13

Tras la frustrada clasificación de la Selección Chilena al Mundial de Rusia 2018, algunos canales de televisión han comenzado una reestructuración de sus áreas deportivas. Tal es el caso de Canal 13, quienes despidieron la jornada de este jueves a un número no menor de profesionales del área.

Según consigna el portal El Dinamo y lo que pudo confirmar Publimetro, al no haber “eventos especiales” en el mediano plazo, ya que no hay Mundial para Chile ni otros torneos, la ex estación del angelito desvinculó al histórico reportero Claudio Bustíos. Su despido se suma al de al menos cinco profesionales entre productores, periodistas web, camarógrafos y editores, todos pertenecientes al área deportiva y que habían sido sacados de la estación semanas anteriores.

Por otro lado, los rostros más emblemáticos de Canal 13, Claudio Palma y Aldo Schiappacasse, tendrían sus días contados en la señal, ya que estarían en avanzadas con CHV para hacerse cargo de las clasificatorias a Qatar 2022. Pero no son más que rumores.

Recordemos que hace algunas semanas desvincularon a casi todo el equipo del área de reality que trabajaba de la mano con Sergio Nakasone, dejando a este último en vilo hasta fin de año, cuando culmina su contrato.