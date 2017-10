“Y tú qué harías?” vuelve a desnudar a la sociedad chilena

Violencia de género, racismo, vulneración de los derechos del niño, maltrato de adultos mayores y acoso laboral y sexual, serán algunos de los temas que abordará en su tercera temporada el programa “Y tú qué harías?” de TVN, que estrena una nueva tanda de episodios esta noche después de la edición central de 24 Horas y que trae como principal novedad la incorporación de Leo Caprile en reemplazo de Amaro Gómez Pablos. "No puedo creer que estemos en el tercer año”, asegura Consuelo Saavedra en entrevista con Publimetro. “Es un programa delicioso y desafiante de hacer. Hay que aprender a manejar la molestia, leer los gestos llenos de delicadezas y sutilezas, donde se ven muchas situaciones que se han visto en virales, contingente y conectado con lo que la gente está hablando todo el tiempo”, asegura.

Es por esto que este tercer ciclo ha tenido que ser más cuidadoso con los detalles porque la gente ya está má atenta a este tipo de formatos. “Pasa que a veces reconocen las cámaras o en restaurantes los clientes empiezan a sospechar, entonces, si alguien te vio o logró ver el set, sonamos. Ha pasado, pero solo con detalles, donde también hay trucos que no podremos revelar”, comenta Caprile. “Sobre todo en lugares habituales, donde la gente se sienta y sospecha de cámaras que antes no estaban en ese lugar o son distintas”, agrega Saavedra.

Otras veces, las largas jornadas de trabajo les han jugado una mala pasada. Por ejemplo, el conductor de "La Vega" reconoce que han pasado tardes enteras esperando una reacción y no sucede. "Puede que resulte de inmediato, pero que las personas no quieren firmar los permisos”, revela, siendo esta última labor una de las más difíciles, porque “tenemos la tarea de ir a convencer a esa persona, de por qué lo que hizo sirve y es un aporte". "Una cuestión de negociar y explicar de qué se trata el programa para quienes no lo conocen”, explica.

Una de la principales características que tiene la tercera temporada de este programa que se hace en coproducción con la productora Efe 3, es que pretenden entregar un reflejo de la sociedad chilena actual, evidenciando cómo hemos evolucionado respecto a algunos temas y enfrentándonos a situaciones que ya están instaladas en la opinión pública. “Siento que hay mucho más conciencia y sensibilidad con temas y cosas que antes se permitían y que ahora no”, analiza Saavedra, argumentando que “este no es un programa políticamente correcto, porque no toma posturas ni dice que todos somos liberales”.

“Hay gente que se acerca a dar testimonios. El ‘da lo mismo’ está quedando atrás. Pasa con todo, con los niños, e incluso con los animales, donde hay un cambio de actitud y , de alguna manera, la gente vive consiente de que alguien los está viendo”, complementa Caprile.

Según la nueva dupla de conductores de “Y tú qué harías?”, el programa puede dar para una cuarta temporada, ya que, según la periodista, “hacemos un esfuerzo por variar temas, emociones, tonos y lugares donde trabajamos”, sobre todo considerando que el formato original en Estados Unidos a durado varios años.