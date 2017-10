CHV sale a Estados Unidos a mostrar el Festival de Viña

Ha sido una semana muy intensa para Rafael Araneda. El animador de “La mañana” de Chilevisión está en EEUU, junto a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, su coanimadora Carola de Moras y Álex Hernández, director del Festival de Viña, promocionado el evento musical de febrero. Un acercamiento de lo que va a ocurrir sobre la Quinta Vergara a los distintos medios de Norteamérica que cubren los siete días del certamen en la Ciudad Jardín, el que incluso tuvo el inédito anuncio de CNCO, Zion & Lennox, Illapu y Ha-Ash como nuevos confirmados para su parrilla. “Es muy coherente venir a darle de primera fuente información y espacio en esta fechas. Cuando tú haces el estudio de cuál es el evento de espectáculo más reconocido afuera por los medios, aparece por lejos Viña del Mar”, explica Araneda.

El animador ha tenido que visitar varios programas de espectáculos y destaca la diferencia con que los medios de allá hablan del festival. “Ellos reaccionaban a los artistas que nosotros estamos convocando. Saben que Zion y Lennox o CNCO suenan todo el día en la radio. Hay un visión global de lo que se está escuchando”, cuenta.

Con un nombre propio en esa parte del continente, Araneda se ha sorprendido en varios programas con las solicitudes de incorporarlo como un panelista más, tras su intervención hablando de Viña junto a De Moras y Reginato. “Es curioso. Es bonito, pero no dejo de sorprenderme. Me invitaron para comentar la farándula y el mismo equipo que me acompañaba se extrañaba. No dejo de decir ‘qué locas son las comunicaciones’”, dice.

Todo los años, la realización del Festival de Viña del Mar requiere de una gran logística y mucho trabajo, pero este 2018 será diferente, ya que será el primero sin la participación de Catalina Yudin, productora ejecutiva y parte del equipo organizador del certamen musical que dirige Álex Hernández, quien renunció en agosto para incorporarse a TVN. “Primero está el tema personal y cariño. Yo lo decía el miércoles, cuando me tocó hacer un brindis con la producción. Me acordé de Cata, ya que para mí Viña del Mar son recuerdos y experiencias. Me quedo con momentos de felicidad, de tensión, dificultades que se resuelven y no se televisan. Estos son para mí los principales hitos de Viña. Quizás la gente se queda con lo de Elton John u otros artistas, pero desde esta perspectiva, uno extraña a Cata. Más allá de eso, el equipo se ha reagrupado y ha hecho un trabajo espectacular”, cuenta. Y para dar peso a su afirmación final, Araneda adelanta: “El 16 octubre va a estar la parrilla completa y entradas a la venta”.

Sobre los artistas ya confirmados para el próximo año, el animador tiene ya su preferido. “A mi me gusta mucho Miguel Bosé. Yo troto mucho en la calle con su disco en vivo. Lo tengo en mi playlist y me alza la energía”, cuenta. Y muestra su entusiasmo con lo que mostrará el artista en la Quinta Vergara. “Él va a hacer algo diferente. Un show unplugged, ya que va a ser reconocido como artista ícono. Una cosa que no sucede siempre”, destaca.