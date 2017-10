"Supernatural": Los hermanos Winchester son más divertidos en la vida real

Después de tantos años juntos, una de las ventajas que da la experiencia, es que pueden relajarse y bromear, ya sea durante la entrevista o incluso durante la grabación de las escenas. Es por esto que Jendesn Ackles y Jared Padalecki llaman mucho la atención al ver que constantemente están jugándose bromas entre el elenco. De las que la prensa no pudo escaparse. Publimetro visitó en Canada las locaciones de grabación y conversó con ambos actores sobre la temporada 13 de “Supernatural”, serie de Warner Channel que estrena su nuevo ciclo este domingo 15 de octubre a las 22:00 horas.



Venimos de una temporada donde los hermanos Winchester la tuvieron muy complicada, no sabemos del futuro de Castiel, mientras que ustedes están atrapados en una realidad alterna, ¿qué va a pasar en la siguiente temporada?

– Jared Padalecki (JP): Creo que ésta es la posición más terrible en la que los chicos se han encontrado porque ya no tenemos a nadie. Castiel, hasta donde sabemos esta muerto, Crowley también, no sabemos donde está Rowena, nuestra mamá se fue, hasta donde sabemos Eileen fue asesinada. Parece que en los últimos episodios, los guionistas decidieron hacer lo que mejor hace la serie: matar personas. Así que mataron a mucha gente y ahora los hermanos han perdido mucho apoyo. Así que claramente terminamos la temporada 12 con un hombre desnudo en la esquina de una habitación de lo que solo podemos suponer que es descendencia de Lucifer, así que seguiremos avanzando y haciendo lo que sabemos hacer que es luchar.





– Jensen Ackles (JA): Creo que ha ayudado mucho que Jared y yo empezamos muy jóvenes en este trabajo. Cuando empecé a trabajar en la industria procuré cerrar la boca y escuchar para absorber todo el conocimiento que pudiera y una de las cosas que me dijo al principio el actor veterano fue “apréndete tus líneas y acierta en tu marca” y esas dos cosas se me grabaron, trato de hacer lo mejor. Además creo que ayuda llegar a un set que te es muy familiar. Jared y yo sabemos que tenemos esto que me gusta llamar como “atención especial” donde ya nos sabemos la distancia que hay entre los muebles o hacia otros personajes. Creo que es una mezcla de experiencia, sentirme cómodo y poner atención desde el principio… Y, por supuesto, a que soy realmente cool. (Risas)– JP: Espero que sí se haga el spin off, que tenga más personajes femeninos y espero que una vez hecho podamos hacer un crossover. Hemos tenido muchas altas y bajas en la serie y creo que, creativamente y en cuanto a la trama, hemos tenido momentos muy divertidos con realidades alternativas o episodios donde incluso nos interpretamos a nosotros mismos. Pero algo a lo que siempre nos apegamos es a interpretar a Sam y Dean. Así que moriría porque hubiera un spin off. Y respecto a las mujeres, debo confesar que soy muy parcial con algunos personajes femeninos del mundo de Supernatural. Me casé con una, por ejemplo. Pero puedo decir, que afortunadamente en la serie no tenemos problema con los escritores para definir lo que las mujeres pueden hacer en la historia. Creo que una de las razones por las que no hay una mayor presencia femenina en el show es porque cuando Eric Kripke diseñó la serie definió el tono en donde ninguno de nosotros queríamos que se tratara de sexo o de mostrar nuestros atributos físicos. Había cosas más importantes que contar. Queríamos hacer una serie acerca de los problemas, dedicación, hermandad y lealtad. De hablar sobre las cosas que nos conectan y no las que nos separan. Así que siento que eso ha sido el tema recurrente del show y no vamos a dejar que los deseos sexuales se interpongan en nuestro camino por ayudar a la gente. Creo que hemos tenido personajes femeninos muy fuertes en el show y eso me gusta.

En la serie, ustedes nos han mostrado las altas y bajas en la relación entre los hermanos. Pero en la vida real, hemos visto en redes sociales que su relación también es muy cercana. ¿Es así fuera del set?

– JP: Sí tenemos nuestros conflictos pero nunca en la misma escala que Sam y Dean pero sí hemos pasado por muchas cosas de nuestra vida juntos, por rupturas amorosas, muertes, matrimonios, nacimientos… Lo he visto perder a miembros de su familia, él me ha visto perder seres queridos. Tal es el caso que veo más a este tipo que a mi esposa o a mis hijos y por eso nos apoyamos mutuamente. Jensen y Jared no enfrentan los mismos problemas que Sam y Dean pero sin duda nos ha tocado pasar por situaciones complicadas y salir adelante juntos; así que supongo que eso se proyecta en la pantalla.

¿Cuál es la clave para mantener el interés del público durante tantas temporadas y qué esperan del futuro de la serie?

– JA: Creo que una de las razones por la que todavía tenemos un público durante doce temporadas y seguimos ganando seguidores es porque nunca hemos perdido la esencia del show durante todas estas temporadas y es acerca de esta constante lucha por el bien, por esta hermandad, la unión familiar ya sea de sangre o no, y la constante lucha por el mejoramiento de la raza humana. Y esos son factores con los que la gente se puede conectar. Y además que nos la pasamos muy bien haciéndolo.

Pasamos más de 180 días en filmación por temporada pero aún así llegamos con una sonrisa genuina disfrutando lo que hacemos.

JP: Ambos hemos pasado por proyectos donde la gente se desconecta y solo se dedican a llegar y cobrar su cheque, sin ninguna motivación por el proyecto en el que están. Ni Jensen, ni los escritores nos hemos aburrido de la historia. De hecho no me gustaría ver dentro de la mente de los guionistas porque están chiflados.

JA: Lo más impresionante es que con 13 temporadas seguimos aquí sentados emocionados por hablarles de nuestro trabajo.