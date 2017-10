Kim Kardashian admite sufrir trastorno de dismorfia

Si hay una mujer en el mundo que supuestamente no debería sentir inseguridad es Kim Kardashian.

Con un cuerpo delineado por exuberantes curvas y un rostro casi perfecto, ella es una de las mayores referencias de belleza actualmente aunque, al parecer, ni ella misma está contenta con su imagen.

En un episodio de “Keeping up with the Kardashians”, la socialité admitió que sufre de “dismorfia”.

Es un trastorno mental en el que la persona se obsesiona por su estado físico hasta niveles patológicos.

Esto debido a que paparazzis lanzaron unas fotografías de ella y sus amigas en la playa, donde se ve celulitis y otras imperfecciones en sus piernas y glúteos.

“Parece que la gente está esperando la mínima oportunidad para avergonzarte. Literalmente, me produce dismorfia”, dijo la modelo.

Y aunque esta declaración sorprendió a la mayoría de sus seguidores, al final del día la mayor de las Kardashian es un humano más, al igual que todos nosotros.

Así fue su reacción

La empresaria se enojó al ver las imágenes en las playas de México que generaron controversia y en donde muestra su trasero con imperfecciones.

Hace unos meses, la empresaria viajó junto a su hermana Kourtney a las playas de México y sus fotos generaron controversia.

Las imágenes mostraban la figura de Kim en bikini, donde la extraña forma y tamaño de su trasero, el cual lucía con celulitis y estrías, provocó toda clase de comentarios.