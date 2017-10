Lars Von Trier responde a las acusaciones de acoso sexual de Börrk

Domingo por la mañana: una publicación en Facebook compartida por miles de seguidores desde la cuenta de Björk Guðmundsdóttir, cantante islandesa de gran renombre, que no estaba anunciando ni disco nuevo, ni gira mundial. Era una grave acusación contra otra estrella, pero no de la música, sino que del cine.

"Me he inspirado por las mujeres de todas partes quienes están alzando la voz en línea, para contar mi experiencia con un director danés (…) Me di cuenta de que es una situación universal en esta industria, en la que el director puede tocar y acosar a sus actrices a su voluntad, y la institución fílmica lo avala", señala el texto publicado por la cantante. Aunque en el comunicado no señala ningún nombre, la islandesa hizo su debut y despedida en el mundo del cine con la película "Dancer in the Dark", cinta dirigida por el aclamado director danés, Lars von Trier ("El anticristo", "Nymphomaniac").

Este lunes, von Trier respondió a la acusaciones a través de una entrevista con el medio local Jyllands-Posten en el que señaló que "No fue así (…) Björk no ha hecho otra cosa que quejarse de mí" y que las acusaciones son falsas. El cineasta admite que, aunque no hubo acoso sexual, sí "hubo una gran enemistad", pese a que "realizó una de las mejores interpretaciones que se ha visto en mis películas".

Mientras que las declaraciones de la intérprete también fueron desmentidas por Peter Aalbæk Jensen, productor de la cinta, quien hizo hincapié en lo difícil de trabajar con la cantante, pues "nosotros fuimos las víctimas. Era más fuerte que Lars von Trier, nuestra firma y yo. Lo discutía todo".

El escándalo sale a la luz en un clima turbulento para la industria del cine y se suma a las recientes acusaciones que involucran al productor Harvey Weinstein y al director Oliver Stone.