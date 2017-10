"Perdona nuestros pecados": Mariana di Girolamo asegura que "vendrá otro hecho importante”

“Perdona nuestros pecados” vive momentos claves en el desarrollo de su historia. Tras la muerte de Elvira deben intentar dar con su asesino, Armando Quiroga, quien de seguro hará lo posible por zafarse de la situación. Todo mientras el padre Reynaldo y María Elsa están prontos a llegar a Santiago. “Estamos en un punto clímax de la teleserie, se van a descubrir otras cosas”, cuenta Mariana di Girolamo, quien adelanta que “vendrá otro hecho bastante importante” y “un salto en el tiempo”.

La actriz conversó con Publimetro durante una actividad promocional en Viña del Mar, ciudad en la que abrió su primera tienda la marca Aeropostale.

La joven que encarna a Maria Elsa en la nocturna de Mega fue la gran atracción del evento, el que tuvo, desde temprano, una larga fila de personas que querían aprovechar la oportunidad para retratarse con ella. “Trato de no exponerme mucho, en la medida de lo posible, porque estando en la TV ya asumes que eres un rostro público”, dice di Girolamo, explicando un poco cómo ha vivido estos últimos meses como uno de los rostros visibles del éxito de la ficción de Pablo Illanes. “Ha sido un hito dentro de mi vida. No tengo una carrera muy larga, pero ha sido muy desafiante interpretar a María Elsa”, reconoce. “A mí me encanta el drama. Y más si nos vamos encontrando con la mente perversa de Pablo”, afirma.

Contrario a lo que se podría pensar a raíz de la felicidad que vive estos días con su personaje, la actriz no se queda en el presente y ya ha empezado a tirar líneas para lo que se viene. “Tengo muchas ganas de irme a vivir afuera, a España o Nueva York un tiempo. No sé cuánto. Va a depender de mi trabajo acá en Chile, pero tengo ganas de seguir perfeccionándome y tengo todo el mundo por delante”, cuenta. Un desafío que, a sus casi 27 años, responde más a seguir aprendiendo, que a internacionalizar su carrera.

Por eso, la idea es “adquirir más experiencia de casting y ese tipo de cosas. Seguir perfeccionando el trabajo frente a la cámara, que es algo que no te enseñan en la universidad, sino que en la práctica y observando a tus colegas”, sentencia, para luego seguir atendiendo el cariño de la gente que llegó hasta el mall de Viña para poder compartir un instante con ella.