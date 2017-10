Stephen Amell, protagonista de "Arrow": “Oliver Queen me ha cambiado la vida”

¿Qué ocurrió con Felicity Smoak (Emily Bett Rickards), John Diggle (David Ramsey), Thea Queen (Willa Holland) y Quentin Lance (Paul Blackthorne)? Esa fue la gran y explosiva duda que dejó la quinta temporada de “Arrow”, luego que la isla donde se encontraban todos los seres más importantes para Oliver Queen (Stephen Amell) explotara. Una incógnita que tendrá su respuesta este martes 17 octubre a las 20:00 horas, cuando Warner Channel emita el primer episodio del sexto ciclo de esta serie del universo DC. Publimetro viajó a Vancouver, Canadá, para conversar con el mismo “Flecha Verde” sobre los desafíos que se vienen para Starling City esta temporada.

Cuéntanos un poco de la nueva temporada, ¿qué podemos esperar?

– ¡Oh! ¿De la temporada de la que no podemos hablar? Todas las quejas que he recibido en mi página de Facebook han sido porque no hemos promocionado la nueva temporada de la que literalmente no tenemos permitido hablar.

¿Y qué opinas sobre ese secretismo que rodea a la serie?

– Me gusta. Siempre me escucharás decir que revelamos mucho del show. Me encanta la forma en la que Warner Channel cuida la serie, porque si dependiera de mí, personalmente, nadie se enteraría de nada. Y si por mí fuera, ustedes ni siquiera estarían aquí, porque nunca tendríamos medios visitando el set a menos que fuera algo que se pudiera publicar hasta que el episodio saliera al aire. Yo preferiría hablar de la serie después de que se haya transmitido porque me gusta mantener las cosas privadas con respecto a la trama de la serie, porque siempre he creído que la mejor experiencia que un espectador puede tener del show es cuando realmente es sorprendido por los giros de la historia.

Los hábitos de consumo de televisión han cambiado mucho. ¿Ha cambiado también la relación con los fans, por este motivo?

– Sí, porque siempre conoces a alguno que apenas descubrió el show. Voy a muchas convenciones de cómics y siempre conozco al menos a una persona que camina por la mesa con los ojos brillantes y cuenta que, como iba a la convención, vio cinco temporadas al hilo en las últimas tres semanas y eso lo volvió un gran fan. Creo que eso está bien. Por mi parte hay muy pocos shows que veo religiosamente un episodio a la semana, de hecho el único del que soy fan y que veo en vivo cada semana es “Game of Thrones” y eso porque si me esperara a tener todos los episodios, no habría forma de evitar los spoilers en algún momento.

Alguien de la producción nos reveló que no está permitido disparar flechas en la serie.

– Bueno, es que no hay manera de disparar una flecha de manera segura en el set. Si fuera una arma de fuego, le pones balas de salva y no hay peligro, pero recuerdo que durante el piloto, sí lanzamos algunas flechas, de goma, e incluso durante la primera temporada, en las escenas en las que interrogaba a alguien, poníamos una flecha y la asegurábamos. Con el tiempo decidimos que era mucho más fácil y económico recurrir a la tecnología y usar sólo flechas con CGI.

¿Sientes algún tipo de nerviosismo sobre la reacción de los fans apasionados del cómic?

– No, porque esa pasión que sienten está fuera de mi control. Cuando creamos este personaje no tratábamos de que fuera una copia exacta del cómic de “Flecha Verde”, sino que buscamos inspiración de la gente apasionada por la historia con el suficiente conocimiento de ella como para hacer la serie acerca de él. Muchas de las cosas que contribuyeron con la serie al principio de ella y muchas de las razones por las que no somos exactamente igual, se explican por la naturaleza y la estructura del show.

Cuando empezamos el show, estaba basada en lo que la gente esperaba de un show de súper héroes, a la sombra de lo que había sido “Smallville” en su momento, que era una historia un poco más ligera, y lo que buscaba la gente en ese momento era el Batman de Christopher Nolan, y por eso es que pueden ver durante los primeros episodios del show una evocación temática a todas esas cosas.

¿Cómo te ha cambiado la vida Oliver Queen?

– La serie ha cambiado mi vida. Una de las cosas que esperas como actor es entrar a algún show en el que puedas tener un buen personaje que influya en la forma como te percibe la gente y, de alguna manera, me agrada ahora ser percibido como una figura del mundo de los cómics, porque para caer en algún estereotipo, significa que has hecho algo que ha impresionado a la audiencia y jamás he tomado eso como algo negativo. Ha cambiado mi vida totalmente.

¿Cuál es la lección más grande que el encapuchado te ha dado?

– Mmh… Oliver siempre se mete en problemas cuando no escucha a la gente. Entonces, cuál es el punto de tener gente a tu alrededor si no vas a escucharlos. Así que ahora me aseguro que siempre que tenga alguien cerca con un buen consejo, le ponga atención.

¿Qué significan para ti los premios que ha recibido la serie?

– Nunca les doy demasiada importancia. Creo que ya es bastante logro crear una serie de televisión creíble sobre un superhéroe, pues las historias fantásticas le añaden un grado de dificultad a cualquier producción. Lo que sí creo es que estaría bien que esos premios reconocieran a muchas otras personas que hacen posibles estos shows y no solo a los que están frente a la cámara.