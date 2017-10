Chile es el cuarto país más “supermaratonero” en Latinoamérica según Netflix

Series, películas, documentales, etc. Netflix llegó a Chile el 2011 y, desde entonces, cambió la forma en que los chilenos consumen material audiovisual. Tanto así que la programación de los canales de TV abierta se han visto en aprietos a la hora de competir con el contenido que ofrece la aplicación del fondo rojo.

Junto a la plataforma también llegó un nuevo concepto: el “supermaratonero”, una especie de consumidor compulsivo que se encierra a devorar el material más reciente en menos de 24 horas como si se tratara de una competencia descarnada. Según Brian Wright, vicepresidente de la compañía, “para nuestros miembros, terminar una serie se ha convertido en una insignia de honor, una fuente de orgullo”.

Según el informe publicado por la empresa, existe un total de 8.4 millones de miembros que optan por esta forma de ver las series. A este dato se suma que, mientras que Estados Unidos posee a casi la mitad de los usuarios de Netflix en el mundo, Canadá lidera el ranking porcentual de los “supermaratoneros” seguido de sus vecinos estadounidenses y Dinamarca en tercer lugar.

En América Latina México es quien es quien encabeza la lista acompañado seguido por Brasil, Perú y, en cuarto lugar, Chile, que ocupa el decimoséptimo lugar a nivel global.

“Supermaratoneros” en Chile

Los “supermaratoneros” definidos por Netflix son “los miembros que completaron una temporada de un programa de televisión dentro de las primeras 24 horas a partir de su lanzamiento”. El estudio publicado por la compañía señala que esta conducta de consumo ha aumentado 20 veces en los últimos cuatro años.

En nuestro país las series más vistas por los “supermaratoneros” son “The Defenders”, “The seven deadly sins”, “Santa Clarita Diet”, “Gilmore girls: A year in the life” y “Atypical”. Un detalle no menor a considerar es que las series cuyas temporadas son más cortas -como “The Defenders”- o de capítulos más breves -como “Santa Clarita Diet”- facilitan la posibilidad de terminarlas antes.

A continuación, un video publicado por Netflix presentando a los "supermaratoneros":