Morrissey presenta “Spent the day in bed”, su nuevo videoclip

Morrissey estrena videoclip para “Spent the day in bed”, el primer sencillo de su próximo álbum. Montado en una silla de ruedas, el cantante británico entona una melodía en la cual recomienda a sus amigos “no ver las noticias” y sugiere que es mejor pasar el día en cama.

El video fue filmado en un viejo bar de más de 142 años y dirigido por Sophie Muller, quien ha trabajado anteriormente con artistas como Beyoncé, Kings of Leon, Blur y The Killers.

“Spent the day in bed” llega exactamente un mes del estreno de su nuevo disco titulado “Low in high school” el cual ya ha causado polémica en el Reino Unido por su fuerte connotación política y por su portada en la cual se ve a un niño frente al palacio real levantando una pancarta con la consigna “Axe the monarchy”, cuyo significado sería “hacha a la monarquía”, haciendo alusión a la familia real de Inglaterra.

Revisa el video aquí: