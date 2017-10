Princesa Alba se suma a campaña #MeToo: "Nunca me sentí más desprotegida"

"A los 15 en una micro llena en esas que no te podi mover, un wn me empezó a puntear con el pene afuera". Así comenzó su mini relato la cantante nacional Princesa Alba a través de su cuenta oficial en Twitter. Sumándose a la campaña #MeToo, la artista contó su experiencia personal con el acoso sexual y cómo le afectó.

"Estaba rodeada de gente pero Nunca me sentí más desprotegida, le insistí y nada. Me bajé de la micro me puse a llorar a mares", añadió en un segundo post.

La campaña #MeToo ha movilizado a cientos de personas buscando que las víctimas del acoso alcen la voz y denuncien sus experiencias.

Según consigna El País la actriz Alyssa Milano motivó a sus seguidores a que compartieran el mensaje había recibido de una amiga. “Si todas las mujeres que han sido abusadas o acosadas sexualmente escribieran ‘Yo también’ en sus perfiles, quizás podamos transmitir la magnitud del problema”, dice la iniciativa a la que se han sumado personajes como Lady Gaga o Monica Lewinsky.