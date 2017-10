"Game of thrones": Rose Leslie obligó a Kit Harington a vestirse de Jon Snow para una fiesta de disfraces

Hace algunas semanas Rose Leslie y Kit Harington, ambos actores de "Game of thrones", dieron a conocer que se encuentran comprometidos, revelando algunas divertidas anécdotas de la relación que comenzaron en 2012, llevando su romance de ficción en la serie fuera de la televisión.

Por ejemplo, en el programa de The Jonathan Ross Show, Harington contó las bromas que Leslie tiene que aguantar. La peor ocurrió en pasado 1 de abril, fecha en que se celebra April Fools' Day. Ese día Jon Snow no tuvo piedad con su pobre prometida. Así se puede ver en un video en el que se puede ver la aterrada reacción de Leslie al abrir el refigerador en busca de agua. En el instante en que toma la jarra, la actriz empieza a gritar, para luego termiar de rodillas en el piso llorando.

Sin embrago, parece que la venganza vino para Rose, ya que según ha declarado Harington en una entrevista con Heat, Leslie le pidió en una ocasión que se vistiese de Jon Snow para una fiesta de disfrace.

"Sacó un disfraz de Jon Snow y me susurró en el oído 'No te querré si no te lo pones", dijo.