Juan Manuel Astorga y las elecciones presidenciales: “Los chilenos no están bien informados”

En exactamente un mes más los chilenos deberán ir a las urnas y votar por quien consideren la mejor opción para gobernar el país. Ocho son los candidatos que se presentan y sus propuestas se podrán conocer desde este domingo a través del canal público.

“Candidato, llegó tu hora” es el nuevo programa de entrevistas ciudadanas que TVN realizará mediante un panel ciudadano conformado por doce invitados de diversos ámbitos, posturas políticas y creencias, que tendrán una hora para preguntarle a los postulantes al sillón presidencial sobre sus temas de interés.

Entre los primeros confirmados se encuentran Arturo Guerrero, comerciante de La Vega; Mary Rose McGill, gestora cultural, y la cantante Denisse Malebrán, entre otros.

“Este programa es completamente diferente a otros de la televisión chilena. Aquí se busca reflejar a la gente desde los panelistas, que serán siempre los mismos y que son representativos de las aristas que componen la sociedad”, señala Juan Manuel Astorga, quien agrega que su labor allí será netamente la de un moderador y que “los protagonistas, en la práctica son ellos”.

Según aclara, su misión consiste en garantizar que los candidatos respondan y no eludan las preguntas de los panelistas. “Los chilenos no están bien informados”, asegura, aunque admite que no es una responsabilidad que recae netamente en las personas, pues “falta información en los medios y cultura cívica”, según enfatiza.

Fabián Escudero